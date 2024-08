Letzte Bauphase in der Bamberger Richard-Wagner-Straße

Am 19. August rückt das Baufeld planmäßig in Richtung Hainstraße – Arbeiten bis zum Ende der Sommerferien abgeschlossen

Wie angekündigt geht die Sanierung der Richard-Wagner-Straße am Montag, 19. August 2024, in die letzte Bauphase. Dieser Bauabschnitt betrifft den Bereich ab der Einmündung Schillerplatz bis zur Einmündung Hainstraße. Die Erreichbarkeit der Anwesen am Schillerplatz ist über den dann bereits sanierten Abschnitt über die Nonnenbrücke gewährleistet. Die Einbahnregelung am E.T.A.-Hoffmann-Platz wird dazu aufgehoben. (siehe dazu Anlage „VZ-Plan“).

Die Zufahrt zu den direkt im Baufeld liegenden Anwesen ist nicht möglich. Die Parkplatzfläche am südlichen Ende des Schillerplatzes wird weiter als Baustelleneinrichtung genutzt. Entfallende Lizenzstellplätze (G) werden in der Hainstraße ersetzt. Die Zufahrt zum Amt für Ländliche Entwicklung, zum Amt für Landwirtschaft und Ernährung und dem öffentlichen Parkplatz der Regionalwerke Bamberg ist wieder über die Nonnenbrücke möglich.

Fußgänger können die Baustelle jederzeit passieren, Radverkehr nur schiebend auf dem Gehweg. Die ausgeschilderte Umleitung für den Radverkehr verläuft über Zinkenwörth, Schillerplatz, Nonnenbrücke. Während der Bauzeit wird der Kfz-Verkehr weiträumig über den Münchner Ring und Rhein-Main-Donau-Damm umgeleitet (siehe dazu Anlage „Umleitung“). Die dringend notwendige Sanierungsmaßnahme endet am 6. September 2024.

Plan der Umleitungen zum Herunterladen (PDF, 700KB)

Plan der Verkehrszeichen zum Herunterladen (PDF, 1,6MB)

Busse nehmen Umleitung

Bis 6. September müssen die Busse der Linien 901, 908, 910, 912 und 937 eine Umleitung über den Münchner Ring nehmen. In der Folge können viele Haltestellen nicht bedient werden. Außerdem gilt auf der Linie 910 ein Sonderfahrplan; bei den Linien 901, 908, 912 und 937 kommt es zu kleineren Anpassungen der Abfahrtszeiten. Für die Erschließung des Bereichs Kaulberg und Panzerleite bieten die Stadtwerke Bamberg auf der Linie 908 zusätzliche Fahrten an. Ausführliche Informationen zu Änderungen bei den Stadtbussen auf Grund dieser Baustelle finden Sie auf www.stadtwerke-bamberg.de.