Kinder im Kindergarten Leutenbach freuen sich über Spende des Club 72 Oberehrenbach

Die Kinder im Haus für Kinder St. Jakobus in Leutenbach freuten sich über Besuch aus Oberehrenbach. Denn der Vorsitzende des Vereins „Club 72 – Fränkische Geselligkeit“, Christian Kern und Kassier Karl Hötzelein waren mit einem Scheck über 600 Euro zu den Kleinen gekommen. Kindergartenleiterin Christiane Weig erzählte, dass für das Geld Spielsachen für den Gartenbereich angeschafft werden sollen. Zum Beispiel soll für die Kinderkrippe eine kleine Rutsche gekauft werden und für den Kindergarten ein Zelttuch, unter dem die Kleinen im Sommer ausruhen und lesen können.

Der Club 72 hält seit Generationen das kulturelle Leben im Ort zusammen. Doch die Mitglieder organisieren nicht nur Feste, die über die Ortsgrenzen hinaus in Erinnerung bleiben, sondern sie möchten, dass auch Hilfsbedürftige der Region Unterstützung erhalten. Deshalb teilen sie gerne den Erlös der Festivitäten mit anderen, in dem sie jedes Jahr an Institutionen spenden. „Wir haben in den letzten Jahren zum Beispiel an den ASB-Wünschewagen oder die Kinderkrebshilfe gespendet. In diesem Jahr wollten wir etwas für die Gemeinde tun“, erklärt Christian Kern und verrät, dass viele der Club-Mitglieder als kleine Steppke den Kindergarten in Leutenbach besucht haben: „Das verbindet.“

Deshalb war in der Mitgliederversammlung schnell der Beschluss gefasst worden, die diesjährige Spende über 600 Euro an das Haus für Kinder St. Jakobus zu geben. „Einige Kinder aus Oberehrenbach besuchen den ja auch“, stellt Karl Hötzelein fest. Kern erklärt, dass dem Verein besonders Kinder am Herzen liegen: „Schließlich sind die unsere Zukunft.“ Und lachend fügt er hinzu: „Und sie wollen vielleicht mal beim Club 72 mitmachen. Schließlich würden ohne den die traditionellen Feste nicht mehr stattfinden. Und das wäre doch sehr schade für unsere wunderschöne Heimat.“