Italienische Welthits die ganze Nacht: Erster Programmpunkt für Rödentaler Kultursommer 2025 steht

Der 4. Kultursommer Rödental 2024 war ein voller Erfolg und die Planungen für den 5. Kultursommer 2025 laufen bereits auf Hochtouren.

Als ersten Programmpunkt können wir Ihnen mit Stolz „Die Große Nacht der Italienischen Welthits“ präsentiert von I Dolci Signori am Sonntag, den 27. Juli 2025, ankündigen.

Die fünftägige Veranstaltung vom 23. Juli bis zum 27. Juli 2025 wird erneut ein hochkarätiges Programm mit bekannten Künstlern aus verschiedenen Genres bieten. Die Besucher können sich auf ein Feuerwerk an Musik, Unterhaltung und unvergesslichen Erlebnissen auf dem Open-Air Gelände der Domäne Rödental freuen.

I Dolci Signori sind eine der erfolgreichsten Italo-Pop-Gruppen Europas. Seit 2002 touren sie unermüdlich und begeistern Fans bei zahlreichen Festivals im In- und Ausland. 2017 inszenierte Regisseur und Theaterintendant Stefan Tilch sogar eine eigene Italo-Pop-Revue „Azzurro“ mit der Gruppe.

Am Sonntag, den 27. Juli 2025, werden I Dolci Signori die Bühne in Rödental rocken und die Besucher mit einer einzigartigen Auswahl der schönsten italienischen Popsongs der letzten Jahrzehnte in Feierlaune versetzen und zum schmachten bringen. Die Konzerte der Gruppe sind immer eine große Party, bei der gemeinsam mit dem Publikum gefeiert, getanzt und gesungen wird – ganz nach ihrem Motto „Musica, Passione e Emozioni!“.

Weitere Acts und Details zum Programm des 5. Kultursommers Rödental 2025 werden in Kürze bekannt gegeben. Bleiben Sie also gespannt und sichern Sie sich schon jetzt Ihre Tickets für den Programmpunkt UNO an allen bekannten VVK-Stellen oder online unter www.agentur-streckenbach.de.

Termin und Infos