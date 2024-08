FC Eintracht Bamberg zu Gast bei DJK Don Bosco

Stadtderby im Toto-Pokal

Der FC Eintracht Bamberg gastiert am Dienstag, 20. August, im Toto-Pokal beim Stadtrivalen DJK Don Bosco Bamberg. Anpfiff der Partie ist um 19 Uhr.

„Die Vorzeichen sind diesmal anders“

In der ersten Runde des Toto-Pokals setzte sich der FC Eintracht Bamberg gegen den TSV 1860 Staffelstein durch. Nach der regulären Spielzeit stand es 2:2, sodass die Entscheidung im Elfmeterschießen fallen musste. Dort behielten die Domstädter mit 4:6 die Oberhand.

Mit den Spielen gegen die SpVgg Bayreuth und den 1. FC Schweinfurt bestritten die Domstädter in den vergangenen Wochen bereits zwei Derbys. Während man in Bayreuth knapp unterlag (0:1), feierten die Domreiter gegen die Schweinfurter einen Derbysieg (2:1). Nun reist die Elf von Cheftrainer Jan Gernlein zum Stadtrivalen nach Wildensorg.

„Mein allererstes Stadtderby war ein harter Fight bei einem unfassbaren Sommerregen. Das Heimspiel war dann eines der schlechteren Spiele in der damaligen Bayernligasaison. Ich glaube, die Vorzeichen sind diesmal anders. Wir wissen aber auch, dass die DJK alles reinwerfen wird, um uns zu ärgern“, sagt Gernlein über das Stadtderby.

Vor dem Aufstieg des FC Eintracht Bamberg in die Regionalliga und dem Abstieg der DJK Don Bosco Bamberg in die Landesliga standen sich beide Mannschaften zuletzt im April 2023 in einem Pflichtspiel gegenüber (1:1). Im Februar testeten die Rivalen gegeneinander, die Domreiter gewannen die Partie mit 2:1.

Das ist der Gegner: DJK Don Bosco Bamberg

Die DJK Don Bosco Bamberg spielt nach dem Abstieg aus der Bayernliga 2023 in der Landesliga Nordwest. In der vergangenen Saison verpassten die Wildensorger als Dritter nur knapp den Relegationsplatz. In dieser Saison hat die DJK bisher vier von sechs Spielen gewonnen und steht mit 13 Punkten gemeinsam mit dem FC Coburg an der Tabellenspitze. Zuletzt kam man beim TSV Mönchröden nicht über ein 0:0 hinaus.

„Die DJK spielt eine gute Saison und will zurück in die Bayernliga. Ich bin gespannt, wie es am Ende ausgeht – glaube aber, dass sie durchaus die Qualität dafür haben“, so Gernlein.

Bester Torschütze der laufenden Saison ist bislang Luis Nüßlein. Der 19-Jährige traf bereits dreimal. Trainer der Mannschaft ist seit dieser Saison Carsten Nüßlein.

Das Personal

Im Kader der Domreiter fehlen werden Andreas Mahr, Ben Olschewski und Simon Kollmer.