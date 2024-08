FC Eintracht Bamberg und die SpVgg Greuther Fürth II trennen sich remis

2:0-Führung aus der Hand gegeben

Nach dem Derbysieg am vergangenen Samstag gegen den 1. FC Schweinfurt 05 ging es für die Domreiter am fünften Spieltag der Saison 2024/25 in der Regionalliga Bayern auswärts bei der SpVgg Greuther Fürth II weiter – diesmal nahmen die Bamberger nach einem 2:2 (0:1)-Unentschieden einen Punkt mit. Damit stehen aktuell sieben Zähler und Rang zehn in der Tabelle zu Buche.

Die Partie startete durchaus positiv: Nach nur 17 gespielten Minuten brachte Timm Strasser den FCE mit seinem 1:0 auf die Siegerstraße. Zu Beginn der zweiten Hälfte erhöhte David Lang per Foulelfmeter sogar auf 2:0 (51.). Doch die 450 Zuschauer in Burgfarrnbach sahen in der Schlussphase, wie Fürths Daniel Kasper zunächst wiederum per Foulelfmeter verkürzte (76.) und in der Schlussphase den 2:2-Endstand markierte (83.).

Strasser bringt Bamberg früh in Front

Im Vergleich zum 2:1-Sieg gegen Schweinfurt zuletzt sah FCE-Coach Jan Gernlein keinen Grund für einen Wechsel in der Startelf.

Es dauerte bis zur 15. Minute, ehe die Partie Fahrt aufnahm und die Hausherren die erste große Chance hatten, doch Fries setzte den Ball aus etwa 16 Metern an die Latte. Den Nachschuss konnte Meister nicht verwerten.

Fast im direkten Gegenzug durften die Domreiter aber jubeln, als ein langer Ball aus der Abwehrkette Luca Leistner fand, der den Überblick behielt und Timm Strasser bediente, dieser umkurvte Schulze im Fürther Tor und schob eiskalt zur 1:0-Führung ein (17.).

In der Folge drängte die U 23 des Zweitligisten auf den Ausgleich, doch die Versuche waren allesamt entweder nicht gefährlich genug oder Benedikt Willert war zur Stelle, sodass der FCE die knappe Führung mit in die Pause nahm.

Lang erhöht – Kasper knipst doppelt und bringt Fürth zurück

Im zweiten Abschnitt ging es sogar noch schneller, ehe das erste Tor fiel: Wieder trat Timm Strasser in Erscheinung, als er den Ball nach einem missglückten Rückpass von Adiele vor den Füßen von Fürth-Keeper Schulze stibitzte und nur noch mit einem Foul zu stoppen war. Den fälligen Elfmeter verwandelte David Lang souverän zum 2:0 für die Bamberger (51.).

Danach verflachte die Partie mehr und mehr. Erst in der 74. Minute wurde es wieder gefährlich, als Grimbs frei vor dem Kasten von Benedikt Willert auftauchte und diesen zu einer starken Parade zwang. Bei der darauffolgenden Aktion musste Bambergs Torhüter allerdings hinter sich greifen, als das kleine Kleeblatt einen strittigen Elfmeter zugesprochen bekam. Diesen versenkte Kasper sicher (76.).

Durch den Anschlusstreffer wirkten die Hausherren wie beflügelt. So fiel nur wenige Minuten später sogar noch der unglückliche Ausgleichstreffer, für den erneut Kasper nach guter Einzelaktion sorgte (83.).

Fürth hätte in der Schlussphase sogar noch den Siegtreffer erzielen können, doch Aigboje brachte den Ball frei vor Benedikt Willert nicht im Tor unter. So blieb es letztlich beim Unentschieden.

Stadtderby am Dienstag

Für den FCE geht es bereits am Dienstag, 20. August, um 19 Uhr in der zweiten Runde im Toto-Pokal mit dem Stadtderby bei der DJK Don Bosco Bamberg.

Am darauffolgenden Samstag erwarten die Domreiter mit dem FV Illertissen den aktuellen Tabellenführer der Regionalliga Bayern im Fuchs-Park-Stadion.