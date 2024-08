Bäume und Buswartehäuschen für den Paradeplatz

Die Arbeiten am Paradeplatz schreiten voran: Das Info-Dach in Höhe des Aufzugs, das als wettergeschützter Bereich auch Platz für eine Info-Stele bieten wird, wurde bereits montiert, außerdem wird hier ein Fahrradladeschrank integriert.

Auffällig sind die Streben des neuen Daches, die das Fachwerk der Forchheimer Altstadt aufgreifen und modern interpretieren. „Aktuell sind die Metallbauer damit beschäftigt, den Hochbau für den Treppenabgang Süd herzustellen“, erläutert Tiefbauamtsleiter Uwe Kredel.

Im Hintergrund laufen die Arbeiten an den Buswartehäuschen weiter. Die Elemente werden von einer Fachfirma aus Furth im Wald in deren Werkstatt vorgefertigt, anschließend feuerverzinkt sowie pulverbeschichtet und zum Transport vorbereitet, so dass dann auf der Baustelle lediglich die finalen Montagearbeiten zu sehen sein werden.

Und auch die Restaurierungsarbeiten an der historischen Mariengruppe schreiten voran, der Auftrag wurde an eine Spezialfirma in Bamberg vergeben, die bereits mit den Restaurierungsmaßnahmen begonnen hat. Die Fertigstellung ist für Herbst 2024 terminiert.

Das Fontänenfeld inklusive der Brunnentechnik in der Tiefgarage ist bereits installiert und wartet auf die Inbetriebnahme.

Die Baumpflanzungen werden voraussichtlich im September vorgenommen.

Den europaweit öffentlich ausgeschriebenen Wettbewerb der Stadt- und Verkehrsplanung der Stadt Forchheim (in mehreren Stufen und unter Einbeziehung der Öffentlichkeit) gewann das Büro „grabner, huber und lipp landschaftsarchitekten und stadtplaner partnerschaft mbh“ aus Freising: Es lieferte die Idee, den Paradeplatz als baumbestandenen Platz gegenüber den rein steinernen Plätzen und Gassen der Altstadt zu entwickeln.

Der Abschluss der Umgestaltungsmaßnahmen für den Paradeplatz soll im November 2024 erfolgen.