Auf Entdeckungsreise am Wasser – Ein unvergesslicher Tag für Kinder in Püttlach

Am Dienstag, den 6. August erlebten die Kinder in Püttlach im Rahmen des Ferienprogramms einen aufregenden Nachmittag voller Abenteuer und Entdeckungen rund um das Thema Wasser. Unter dem Motto „Was passiert in Tümpel, Bach und Wasser?“ tauchten die kleinen Forscher in die faszinierende Welt der Wasserlebewesen ein. Die Veranstaltung begann am Feuerwehrhaus Püttlach, wo die Teilnehmer von unseren engagierten Leitern Steffi und Josef vom Förderverein Bergwacht Forchheim e.V. herzlich empfangen wurden. Voller Neugier machten sich die Kinder auf den Weg, um die Geheimnisse des Wassers zu erkunden. Am Weiher angekommen, wartete schon der Besitzer Siggi auf uns und zeigte uns die Welt rund ums Wasser. Die Kinder beobachteten, wie die Libelle geschäftig nach ihrem Essen jagte, während die Wasserläufer elegant über die Wasseroberfläche flitzten. Doch das wahre Spektakel fand unter der Wasseroberfläche statt: Die Köcherfliegenlarve versteckte sich in ihrer Schutzhülle, während sich Fische tummelten und auf Futter warteten.

Ein besonderes Highlight war die spannende Präsentation von Siggi, der den Kindern alles über die faszinierenden Wasserbewohner erzählte und sie mit interessanten Fakten begeisterte. Das Highlight war ein echtes, lebendiges Salamander-Baby, welches alle ausgiebig bestaunten. Doch das war noch nicht alles! Nach einer kleinen Wanderung zu den nächsten Weihern erwartete uns der Besitzer Hans mit seinem Schmusehund Oskar. Hans gab uns Einblicke in die Fischzucht. Es konnten riesige Fische – wie den Stöhr mit über 1,45 Meter Länge – bestaunt werden, sogar anfassen durfte man Fische.

Dann hatten die Kinder hatten die Möglichkeit, mit ihren eigenen Händen Seifenblasen zu zaubern und den Nervenkitzel von drei Flying Fox auszuprobieren – einer davon ging sogar über das Wasser! Nach drei Stunden ging es zurück zum Treffpunkt. Vierzehn Abenteurer konnten an diesem Tag in die Welt des Wassers eintauchen und unvergessliche Erinnerungen sammeln. Ein großes Dankeschön an alle, die diesen Tag möglich gemacht haben!