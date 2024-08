60.000 Euro Förderung für die Tafel Selb

Bei der heutigen offiziellen Fördermittelübergabe der DEUTSCHEN FERNSEHLOTTERIE konnte sich der gemeinnützige Malteser Hilfsdienst e.V. über 60.000 Euro für sein Tafelangebot freuen. Der Tafel Selb wird durch die einmalige Zuwendung ermöglicht, ein neues, dringend benötigtes Kühlfahrzeug für den Lebensmitteltransport anzuschaffen. Außerdem werden die steigenden Energiekosten durch einen Energiekostenzuschuss abgefedert. Für diese Sonderförderung muss der gemeinnützige Träger keinerlei Eigenmittel als Kofinanzierung aufbringen.

Die Tafel Selb hat seit der Gründung im Jahr 2009 ihren Sitz in der Längenauer Straße 71a in Selb. Aktuell sind über 500 bezugsberechtigte Personen gelistet. Mit Beginn des Ukrainekrieges haben sich die Kundenzahlen schlagartig verdoppelt. Zurzeit sinken diese aber langsam wieder. Die Tafelkunden haben die Möglichkeit, für einen Obolus von 1 Euro pro Person einmal in der Woche die Hilfe der Tafel in Anspruch zu nehmen. So findet immer samstags von 13.30 bis 16.30 Uhr die Ausgabe in Selb und mittwochs zwischen 17 bis 18 Uhr die Ausgabe in der Wunsiedler Straße in Kirchenlamitz statt. Neben dem Hilfeangebot mit einer temporären und bedarfsgerechten Unterstützung mit Lebensmitteln bietet die Tafel Selb auch eine kleines Sozialkaufhaus sowie eine Kleiderkammer für Bedürftigte. Über 80 Ehrenamtliche umfasst das Team der Tafel Selb. Die dort ehrenamtlich Aktiven sammeln täglich gespendete Lebensmittel bei regionalen Supermärkten und Discountern ein, sortieren diese dann händisch, geben sie an die Tafelkunden in den zwei Ausgabestellen aus und ermöglichen auch einen Lieferservice für mobil eingeschränkte Seniorinnen und Senioren in der Region.

„Die Förderung der Deutschen Fernsehlotterie ist der buchstäbliche Hauptgewinn für uns. Mit unserem neuen Kühltransporter sind die Touren wieder sicher planbar und unsere ehrenamtlichen Fahrer sicher auf den Straßen unterwegs. Schlichtweg klasse“, freut sich Peter Enzi, ehrenamtlicher Leiter der Tafel Selb. „Tagtäglich haben wir mit vielen Herausforderungen zu kämpfen. Neben den stetig weniger werdenden Lebensmittelspenden fehlt uns der Nachwuchs an Jenen, die auch in Verantwortung im administrativen und Führungsbereich unserer Tafel tätig werden möchten. Ich bin 68 Jahre alt und seit fünf Jahren ehrenamtlicher Leiter der Tafel Selb. Gern würde ich den Staffelstab nach und nach an einen adäquaten Nachfolger oder auch Nachfolgerin übergeben“, wünscht sich der ehemalige Ingenieur Peter Enzi.

„Die Tafel Selb ist eine feste Säule für jene Menschen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Ich bin überwältigt vom selbstlosen und leidenschaftlichen Engagement der ehrenamtlichen Helfer hier vor Ort. Das Hilfsangebot ist ein elementarer Baustein des sozialen Miteinanders. Hier zu fördern ist uns eine Herzensangelegenheit“, so Stephan Masch, Repräsentant der DEUTSCHEN FERNSEHLOTTERIE bei der symbolischen Übergabe des Förderschecks in Selb.

Im Jahr 2023 wurden mehr als 50 Millionen Euro an über 360 soziale Projekte in Deutschland durch die DEUTSCHE FERNSEHLOTTERIE ausgeschüttet. 42 Projekte davon wurden in Bayern mit einer Gesamtsumme von rund 5,5 Millionen Euro gefördert. Darüber hinaus ist der Tafel Deutschland e.V. mit einer Sonderförderung zu Gunsten seiner regionalen Mitglieder mit 23 Millionen Euro unterstützt worden. In den vergangenen 10 Jahren sind 387 soziale Vorhaben mit mehr als 55 Millionen Euro in Bayern ermöglicht worden. Auch die Tafel Selb profitiert von der Hilfe, die aus den Erlösen des Losverkaufs der Soziallotterie erzielt wird. Über die Förderung sozialer Projekte hinaus bietet die DEUTSCHE FERNSEHLOTTERIE ihren Mitspielerinnen und Mitspielern die Chance auf einen Millionengewinn, eine Sofortrente oder attraktive Sachpreise. Allein im vergangenen Jahr 2023 konnten sich über 788.000 Menschen über Gewinne von insgesamt mehr als 52 Millionen Euro freuen, 62 von ihnen gewannen mehr als 100.000 Euro, 7-mal wurde ein Millionengewinner glücklich. Ein Los der DEUTSCHEN FERNSEHLOTTERIE ist für jeden ein Gewinn. Jedes Jahr fließen mindestens 30 Prozent der Loseinnahmen der DEUTSCHEN FERNSEHLOTTERIE über die Stiftung Deutsches Hilfswerk in gemeinnützige Zwecke in ganz Deutschland. Dabei steht die Unterstützung von Kindern, Jugendlichen, Familien, Seniorinnen und Senioren, Menschen mit Behinderung oder schwerer Erkrankung sowie Nachbarinnen und Nachbarn im Fokus.