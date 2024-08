Vernissage im Schloss Sassanfahrt in Hirschaid

Zum vierten Mal sind im Schloss Sassanfahrt unter dem Motto „au contraire“ Bilder zweier Amateurfotografen zu sehen, deren Arbeiten Gegensätze zeigen. Mit Dietmar Vetter und Petra Kreis und ihren Bildern sehen wir erneut zwei Menschen, zwei Blickwinkel, zwei technische Ausrichtungen und dennoch die gemeinsame Freude am Fotografieren. Die Ausstellung hat den Untertitel „Nord-Süd-Perspektiven“, der auf die beiden Wohnorte der Hauptdarsteller in Poing (im Süden Bayerns) und Hirschaid (im Norden Bayerns) hinweist. Petra Kreis ist Seminarleiterin und fotografiert seit Jahrzehnten Landschaften, Architektur und Natur. In Ausstellungen mit dem Fotoclub Vaterstetten sind ihre Bilder regelmäßig zu sehen. Dietmar Vetter ist ein aktiver Hirschaider, der vor allem durch seine Arbeit im Seniorenbeirat bekannt ist. Seine fotografische Leidenschaft gilt der Vermischung zwischen Fiktion und Realität. Die Fotografien zeigen Tier- und Pflanzenportraits und spielen mit den Sehgewohnheiten ihrer Betrachter. Die Ausstellung ist bis zum 22. September immer sonntags von 13 bis 17 Uhr geöffnet, der Eintritt ist frei.

