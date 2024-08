Unnötige erste Heimniederlage der SpVgg Bayreuth gegen den FC Schweinfurt 05

Fortuna war der SpVgg Bayreuth gestern Abend im Frankenderby in der Fußball-Regionalliga Bayern gegen den FC Schweinfurt 05 nicht hold. Die Altstädter mussten vor 3.131 Zuschauern eine 0:1 (0:0)-Heimniederlage quittieren.

Ohne die angeschlagenen Nicolas Andermatt und Marcel Götz trat die Altstadt gegen die punktgleichen „Schnüdel“ an. Die erste Torchance hatten die Gäste in der 10. Minute, Tobias Weber konnte gerade noch einen Schuss von Sebastian Müller im Strafraum zur Ecke blocken. Fünf Minuten später zog Michael Dellinger einen Weitschuss über das Bayreuther Tor. Jannik Graf brachte in der 18. Minute Gefahr vor das Gästetor, sein Kopfball war jedoch zu unplatziert. Nur eine Minute später setzte Edwin Schwarz einen Kopfball nach einer Ecke nur knapp neben den Kasten der Schweinfurter.

In der 32. Minute gab es dann die bis dato größte Möglichkeit der Partie für die Altstadt, Tobias Weber traf aber nur den Pfosten. Nur eine Minute später verfehlte Jannik Graf aus 20 Metern den Gästekasten nur knapp. Bayreuth machte jetzt deutlich mehr Druck. Nach einer weiteren gefährlichen Ecke von Dennis Lippert musste ein Kopfball von Edwin Schwarz von den Gästen durch Nils Benedikt Piwernetz gerade noch auf der Torlinie geklärt werden.

In der 41. Minute hatte dann Joshua Endres nochmals eine gute Chance für die „Schnüdel“, traf mit einem Seitfallzieher aus elf Metern aber nur die Latte des Altstadt-Tores. Letztlich ging es mit dem leistungsgerechten 0:0 in die Halbzeitpause. Nach starkem Schweinfurter Beginn hatte zuletzt die Altstadt mehr vom Spiel.

In der 54. Minute gingen die Gäste dann mit 1:0 in Führung: Joshua Endres setzte sich sehr schön gegen mehrere Gegenspieler durch und vollendete sehenswert von der Strafraumgrenze ins Altstadt-Gehäuse. Keeper Lucas Zahaczewski hatte keine Chance. In der 58. Minute hatte Jannik Graf mit einer Direktabnahme die Möglichkeit zum schnellen Ausgleich, zog den Ball aber knapp über das Schweinfurter Tor. Nur zwei Minuten später brachte auf der Gegenseite Michael Dellinger bei einem Kopfball nicht genug Druck hinter den Ball.

In der 69. Minute hatte die Altstadt dann die große Ausgleichschance, Jann-Christopher George spielte mit der Hacke auf den kurz zuvor eingewechselten Patrick Scheder, der aber zu langsam reagierte und den Ball nicht über die Torlinie brachte. Auf der Gegenseite brachte Michael Dellinger in der 72. Minute zu wenig Druck hinter den Ball, sein Schuss ging am Tor vorbei.

Die Altstadt war in der Folge zwar bemüht, zum Ausgleich zu kommen. Wirklich zwingende Tormöglichkeiten ergaben sich aber zunächst nicht. Die „Schnüdel“ taten nichts mehr im Spiel nach vorne und hatten zunächst Glück, als in der Nachspielzeit ein Kopfball von Luca Trslic fast ins eigene Tor ging. In der 96. Minute hatte Patrick Görtler schließlich noch die große Ausgleichschance, der Ball ging aus fünf Metern aber knapp über die Latte. Letztlich brachte Schweinfurt den unter dem Strich glücklichen 1:0-Auswärtssieg abgeklärt über die Zeit. Die Altstadt bleibt nach der zweiten Niederlage in Folge bei neun Punkten nach fünf Spielen und steht aktuell auf Tabellenplatz sieben.

SpVgg-Geschäftsführerin Dr. Nicole Kalemba bezeichnete die Niederlage nach der Partie als „unnötig“. „Die ersten 15 Minuten sind wir erst gar nicht ins Spiel gekommen. Dann kamen wir richtig gut rein, hatten einen Lattentreffer und weitere gute Chancen. Sicher hatte auch Schweinfurt noch ein, zwei Möglichkeiten, aber wir waren komplett in der Partie und dann bekamen wir den Gegentreffer. Wir haben dann alles versucht, aber das 1:1 gelang leider nicht. Aber weiter geht’s, die Saison ist noch sehr lang. Wir schauen weiter“, so die Geschäftsführerin.

Statistik