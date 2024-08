STADTRADELN in Bayreuth – nächstes Jahr wieder!

Vom 10.06. – 30.06. wurde wieder kräftig in die Pedale getreten. Denn in diesem Zeitraum fand in Bayreuth zum wiederholten Mal STADTRADELN statt. In den letzten Jahren ist die Bedeutung von Umweltschutz größer denn je geworden. Der 21-tägige Wettbewerb, eine internationale Aktion des Klimabündnis, animiert die Bürgerinnen und Bürger von über 1000 Städten und Kommunen dazu, möglichst viele Alltagswege klimafreundlich mit dem

Fahrrad zurückzulegen. Ob es der Weg zur Arbeit ist, die Abendtour in den Biergarten, der Wochenendausflug oder einfach eine kleine Radtour. STADTRADELN zeigt, dass jeder Einzelne von uns auch im Alltag einen wichtigen Beitrag für ein besseres Klima leisten kann.

Um dies wertzuschätzen, gab es für die ganz Fleißigen sogar etwas zu gewinnen. Unterteilt wurde in drei Kategorien: Zum einen die aktivsten Gruppen, bei denen pro Kopf durchschnittlich am meisten Kilometer geradelt wurden. Dann die besten Gruppen, die mit viel Teamgeist insgesamt am meisten Kilometer mit dem Fahrrad zurückgelegt haben. Und außerdem noch die Einzelkämpfer, die ganz allein im Vergleich zu allen anderen am meisten geradelt sind. In diesem Jahr gab es zudem eine Sonderkategorie „bestes Unternehmen“ bei dem die DRV Nordbayern Bayreuth mit 9131,8 km gewann.

Die Gewinner des STADTRADELN erhielten bei der Preisverleihung am Montag, den 22.07.2024 ihre Urkunden sowie die ordentlich verdienten Preise. Die Bayreuth Marketing & Tourismus GmbH bedankt sich herzlich bei allen Sponsoren: Hagebaumarkt Bayreuth, Vedans, RadBar, Minigolf Bayreuth, Cube Store Bayreuth, Focacciala, DAV-Kletterzentrum, Fitnessshop, Buchhandlung im Kircheneck, Weltladen Bayreuth e.V., Senor Taco, Bärenland, Radgarten, Hamsterbacke, Adler-Apotheke, Escape Room, TeeGschwendner, Cineplex Bayreuth, Moos-Design und der Bayreuth-Shop. Insgesamt wurde 2024 in Bayreuth innerhalb der 21 Tage 157.310 km geradelt. Das Ziel für 2025 – natürlich noch mehr Kilometer sammeln und mehr für sich selbst und die Umwelt tun.

Die Veranstalter der Bayreuth Marketing & Tourismus GmbH blicken zufrieden auf das STADTRADELN 2024 zurück und sind voller Zuversicht für die kommenden Jahre, dass das Fahrrad als Verkehrsmittel noch stärker in Bayreuth zu integriert wird.