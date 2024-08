Schulranzensammelaktion im Raum Höchstadt

In gut vier Wochen startet das neue Schuljahr. Für 131.600 Kinder beginnt damit der Ernst des Lebens. Auch in der Region starten zahlreiche ABC-Schützen und benötigen dafür eine Büchertasche. Für viele Familien ist dies eine große finanzielle Belastung, weshalb die Frauen Union am kommenden Wochenende in Uehlfeld, Lonnerstadt, Höchstadt und Etzelskirchen wieder eine Sammlung durchführt. Nach dem großen Erfolg im letzten Jahr bekommen so auch wirtschaftlich schlechter gestellte Kinder die Chance auf gute Büchertaschen.

Jeder deutsche Haushalt verfügt im Durchschnitt aktuell über ein Nettovermögen von 316.000 Euro. So viel wie noch nie zu vor. Doch dies ist nur die eine Seite der Medaille. Denn mit knapp 2 Mio. ist die Zahl der Kinder, die in Bürgergeldhaushalten leben, ebenfalls auf Rekordniveau. „Außerdem gibt es die Haushalte der Mittelschicht, die im Angesicht von Inflation und Arbeitslosigkeit um ihren Lebensstandard kämpfen“, betont Regina Enz. „Solche Familien brauchen politisch mehr Beachtung und Unterstützung“, so die Höchstadter Kreisrätin und FU Vorsitzende. Carina Scherer von der Uehlfelder CSU sieht dies ähnlich. Gerne hat sich die vormalige Bürgermeisterkandidatin mit ihrem Ortsverband der Schulranzensammelaktion der Frauen Union angeschlossen. „Im letzten Jahr haben wir erstmals Büchertaschen eingesammelt, die dann im Kreislauf Kaufhaus der Laufer Mühle kostenlos abgegeben wurden“, erinnert sich Regina Enz. „Das besondere war, dass die Kids wie in einem Geschäft aussuchen konnten. Das kam super an.“ Früher, so erinnert sich Carina Scherer, wurde ein Schulranzen über die gesamte Grundschulzeit genutzt. „Heute ist die Tasche ein Modeartikel – auch für die Jungs.“ Die Folge: Schultaschen werden häufiger gewechselt, sind aber auch aufwändiger gearbeitet und inzwischen oft mehrere hundert Euro teuer.“ Dank der Solidarität der Schüler und Eltern untereinander wurden im letzten Jahr viele schöne, teils fast neuwertige Taschen und Sportbeutel bei der Frauen Union abgegeben. Darauf, dass dies wieder so gut klappt, hoffen die drei Organisatorinnen Regina Enz (Höchstadt), Carina Scherer (Uehlfeld) und Anja Blankenbühler (Lonnerstadt). Zur Motivation an die Abgabestellen zu kommen, gibt es für die spendenden Kinder in diesem Jahr ein Luftballon-Gewinnspiel. Die Sammler sind am kommenden Samstag um 09.30 Uhr am Norma Parkplatz in Uehlfeld. Um 11.00 Uhr wird in Lonnerstadt vor dem Gasthaus Zur Sonne gesammelt. Am Sonntag geht es um 09.30 Uhr bei der Feuerwehr in Etzelskirchen weiter. Schlusspunkt ist um 11.00 Uhr im Höchstadter Engelgarten. Gesammelt wird jeweils für eine Stunde.