Offene Daten von Bamberg für ein digitales Bamberg

Im Rahmen des Smart City Projekts „Datenplattform“ werden Datensätze für die Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung gestellt

Die Datenplattform ist eines der wichtigsten Projekte im Förderprogramm „Smart City Bamberg“. Gleichzeitig ist es aber auch eines der weitreichendsten und komplexesten. Das kommt besonders daher, da die Datenplattform das Grundgerüst für eine digitale Stadt bildet. Denn: Auf einer Datenplattform laufen viele verschiedene digitale Informationen zusammen. Das können große Datensätze aus den städtischen Ämtern sein, ebenso wie kleinere Projekte aus dem Smart City-Kosmos. Alles kommt in der Datenplattform zusammen, wird dort verknüpft und kann an anderen Stellen weitergegeben und ausgewertet werden.

Um einen Teil dieser vielen Daten auch mit der Bürgerschaft teilen zu können, gibt es das sogenannte „Open Data Portal“. Hier können bestimmte Datensätze, die anonymisiert sind und keine personenbezogenen Informationen enthalten, veröffentlicht und für interessierte Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung gestellt werden. Seit einiger Zeit hat nun auch Bamberg ein „Open Data Portal“, auf dem bereits einige Datensätze zu finden sind. So gibt es hier zum Beispiel fundierte Informationen zu Besucheraufkommen und Tourismus in der Stadt sowie zur Geburtenrate und der Bevölkerungsentwicklung. Man kann sich aber auch gleichzeitig die Daten aus Bodenfeuchtesensoren oder über Baufertigstellungen ansehen. Das Spektrum der Möglichkeiten ist sehr groß. Die bisher veröffentlichten Datensätze werden in regelmäßigen Abständen aktualisiert und um viele weitere Themen erweitert. Zu finden ist die Bamberger Plattform für offene Daten unter https://bamberg.bydata.de/.

Komplexe Daten, einfache Grafiken

Bereitgestellt wird die Seite von Byte, der bayerischen Agentur für Digitales. Über dieses Angebot des bayerischen Digitalministeriums haben auch andere Kommunen wie beispielsweise Würzburg und Erlangen ihre Daten offengelegt. Mit einfachen Grafiken, die auf der Seite automatisch erstellt werden, können komplexe Daten leicht dargestellt werden und nutzbar für Jedermann sein. Besondere Anwendungsfälle erleichtern das noch einmal. Zu diesen Anwendungsfällen zählt in Bamberg der „Showcase Karolinenstraße“, der den Digitalen Zwilling der Stadt mit vielen Hintergrunddaten verbindet. Auch das Projekt „Schwamm Drauf!“ erzählt eine Geschichte mit Hilfe von Daten. Hier geht es um das Klima in Bamberg. Beide Anwendungsfälle sind auch auf der Webseite von bydata (https://oc.bydata.de/using/usecases) zu finden.

Das Ziel des Projektes Datenplattform ist es also nicht nur, verschiedenste Informationen zu verbinden, sondern eben auch, die Daten für die Bürgerinnen und Bürger Bambergs zugänglich und leicht verständlich zu machen. Mit dem „Open Data Portal“ geht Smart City Bamberg dazu den ersten Schritt und weitere Schritte werden folgen.