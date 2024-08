Noch ein Monat bis zum Lichtenberger Burgfest

Bald ist es endlich so weit: Das Lichtenberger Burgfest, weit über die Grenzen Frankens bekannt, hebt wieder an. Zum Ende der bayerischen Sommerferien kommen aus allen Ecken Deutschlands die Ständler herbei, um hier ihre Waren feil zu bieten: Wagenschmiede, Böttcher, Lirenmacher, Goldschmiede, Puppenmacher, Löffelschnitzer, Zinngießer, Glasbläser- und was noch so alles der mittelalterlichen Handwerkskünste ist. Sogar ein Scherenschleifer wird hier sein Schleifrad drehen. Wer stumpfe Messer hat, der bringe sie herbei!

Und natürlich kommen Magen und Kehle nicht zu kurz. Wer sich mal so richtig den Wanst füllen möchte, ob mit Bier oder mit Braten – der reise nach Lichtenberg. Denn hier wird keiner scheel angesehen, nur weil er bis zum Platzen gesoffen oder geschlungen hat!

Dabei geht es gar lustig zu, denn die Musik spielt allerorten auf: Amici Musicae Antiquae, Vogelfrei, Drachenmond, Mukker Pazza und Lyra musica. Da gibt es keinen, der nicht bald ein Zucken in den Tanzbeinen spürt!

Auch Feingeistiges hat Lichtenberg zu bieten. Denn der berühmte Reimemacher Theo Theodor wird die Besucher mit seinen humorvollen, überraschenden und stets gereimten Schlaumeiereien entzücken!

Langweilig wird es also keinem werden, auch nicht den Kindern, für die es mannigfach Spektakel gibt: ein Kindertheater, ein Kinderkarussell, sogar der Kistler und sein Weib werden in Lichtenberg gastieren. Im Burgturm, dort, wo es besonders heimelig ist, werden die Märchenerzähler ihre kleinen Zuhörer in ferne Zeiten entführen…

Was zögert ihr also noch? Los, packt euer Säckchen! Denn wie heißt es alle Jahr so schön: „Kommt auf unsere Burg, ihr armen Schlucker. Berappt euren Wegezoll, staunt, gafft und passt auf eure Weiber auf!“

Termin und weitere Infos

Burgfest im oberfränkischen Lichtenberg

7. & 8. September 2024, ab jeweils 10 Uhr

Eintritt beträgt 10,00 Euro für alltäglich Bekleidete, 5,00 Euro für mittelalterlich Gewandete; Kinder, die nicht größer als die Schwerter der Schildwache sind, kommen kostenlos hinein