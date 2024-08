Gelungene Ferienveranstaltung in der Gemeinde Kunreuth

Auch in diesem Jahr beteiligte sich der CSU-Ortsverband Weingarts/Kunreuth am Ferienprogramm für Kinder und Jugendliche, das die Gemeinde Kunreuth alljährlich mit Hilfe der ortsansässigen Vereine auf die Beine stellt. An der Veranstaltung „Wir bemalen gemeinsam Schieferplatten“ auf dem „Geist-Reich-Hof“ der stellvertretenden Ortsvorsitzenden Michaela Engelhardt in der Ortsmitte von Weingarts, nahmen dann insgesamt zehn Kinder im Alter von 6 bis 11 Jahren aus der Gemeinde teil. Bei dem Material handelt es sich um alte Schieferschindeln, welche dem Ortsverband von der ortsansässigen Zimmerei Kaul kostenlos zur Verfügung gestellt wurden.

Unter Anleitung der stellvertretenden Ortsvorsitzenden Irina Adelmann, die in der gemeindlichen Kindertagesstätte Kunreuth als Kinderpflegerin beschäftigt ist, konnten die Kinder einen Vormittag lang die Schieferplatten mit speziellen Stiften nach Herzenslust mit selbstgewählten Motiven bemalen. Dabei entstanden wahre Kunstwerke, die die kleinen Künstler am Ende der Veranstaltung natürlich mit nach Hause nehmen durften. Zum Abschluss der gelungenen Veranstaltung gab es für alle Beteiligten als Mittagessen dann naturbelassenen Apfelsaft und Nudeln mit selbstgemachter Tomatensoße der Hausherrin.