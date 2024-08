BR Frankenschau: Barrierefreies Wandern in der Fränkischen Schweiz

Die Themen der Sendung:

Profi-Guide oder Gratistour: Stadtführungen in Franken (Bamberg/Oberfranken; Nürnberg/Mittelfranken)

Der fränkische Tourismusverband meldet Rekordzahlen: Noch nie wurden so hohe Übernachtungszahlen in der Region verzeichnet wie 2023. Bamberg, Nürnberg, Weinfranken, Rothenburg, das fränkische Seenland und viele weitere Orte ziehen in den Urlaubswochen hunderttausende Touristen aus dem In- und Ausland an. Den Gästen wird viel geboten – von der Gondeltour über E-Bike-Verleih bis hin zum Mittelalter-Dinner. Das alles kostet. Aber es gibt tatsächlich auch Gratisangebote für Besucherinnen und Besucher – zum Beispiel Führungen.

Naturgenuss mit Handicap: Wanderwege für alle (Pottenstein, Gößweinstein/Oberfranken)

Klettern, Rad oder Kajak fahren, der Naturpark Fränkische Schweiz-Frankenjura hat auf 2.300 Quadratkilometern viel zu bieten. Menschen mit körperlichen Einschränkungen werden dabei oft übersehen. Das soll sich mit dem Projekt „Naturgenuss mit Handicap“ ändern. Rollstuhlfahrer Dominik Herrmann und seine Frau Christin erarbeiten Tourenvorschläge unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade. Das Projekt kommt nicht nur Rollstuhlfahrern zugute, sondern auch weniger mobilitätseingeschränkten Menschen, der Familie mit Kinderwagen oder Senioren mit Rollator.

Veitshöchheim – Tansania: Schüler gärtnern international (Veitshöchheim/Unterfranken)

15 Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Veitshöchheim haben es sich zur Aufgabe gemacht, ihren grünen Daumen zu entdecken und dabei ihren eigenen Horizont zu erweitern. Der besondere Fokus lag auf dem nachhaltigen Anbau von Pflanzen mit wertvollen Nährstoffquellen, die sich angesichts des globalen Klimawandels in gleichem Maße in Afrika und Deutschland kultivieren lassen.

Einwecken und Haltbarmachen: die Vorratskammer in Pommelsbrunn (Pommelsbrunn/Mittelfranken)

Je länger der Sommer voranschreitet, desto mehr heimische Früchte hängen an Bäumen und Büschen. Aber was tun mit all den Beeren, Äpfeln, Kirschen und Birnen? Als Sabrina Pickelmann vor rund 10 Jahren aus der Großstadt in ein kleines Dorf zu ihrem Mann aufs Land zog, da war sie begeistert von den Marmeladen, Kompott und Salaten, die ihre Schwiegermutter aus der Vorrastkammer auf den Tisch brachte. Alles eingekocht oder eingeweckt! Mit der Idee des nachhaltigen Verwertens der Ernte hat sie sich selbständig gemacht und ist durchaus erfolgreich.

Dinosaurier und Co: als Franken am Äquator lag (Euerdorf/Unterfranken; Hof/Oberfranken)

Schachtelhalme und Farn gabs in Franken schon vor rund 250 Millionen Jahren. Damals waren diese nur viel größer als heute, hatten die Ausmaße riesiger Bäume. Das gesamte Klima war eher subtropisch, weil Franken zu der Zeit noch wesentlich näher am Äquator lag. Damals lebten in der Region auch Saurier. Spuren dieser Urzeitbewohner finden sich aber auch heute noch an vielen Stellen.

Fernöstliches Flair: der Lotosgarten in Rothenburg (Rothenburg ob der Tauber/Mittelfranken)

Ein Gartenpavillon mit magischem Gong, einen Wasserfall der Wiederkehr und die Rote Brücke der Erleuchtung – der Lotosgarten der Familie Leyk ist ein Mini-Trip nach Asien. 3.000 Quadratmeter groß, spiegelt der Garten das Prinzip der asiatischen Wassergärten wider: Fast ein Drittel der Gesamtfläche besteht aus Teichen, Wasserfällen und kleinen Bächen. Dazwischen Pflanzen aus Fernost wie Bambus, Lotos und Zierkirschen und immer wieder schattige Plätzchen zum Ausruhen. Der Garten ist öffentlich zugänglich, es gibt ein eigenes Café und für größere Gruppen auch Führungen.

BR Fernsehen – Frankenschau

Sonntag, 18. August 2024, 17.45 Uhr

Moderation: Rüdiger Baumann

Redaktion: Thomas Rex

