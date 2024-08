Bosch Bamberg: Nachwuchskräfte erhalten Abschlusszeugnisse

Insgesamt 36 angehende Facharbeiter haben am Bamberger Bosch-Standort ihre Ausbildung erfolgreich beendet. Im Rahmen einer Feierstunde am Montag, den 29. Juli 2024, überreichte die Werkleitung im Beisein von Ausbildern und Betriebsrat, den Nachwuchskräften ihre Ausbildungszeugnisse und gratulierte den Absolventen zu unbefristeten Arbeitsverträgen.

In diesem Jahr absolvierten insgesamt 72 Fachkräfte ihre Ausbildung im Bamberger Bosch-Werk. Bereits im März erhielten 36 Auslerner ihre Zeugnisse, darunter 17 langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die eine Umschulung mit anerkanntem IHK-Abschluss erfolgreich abgeschlossen haben. Zehn der insgesamt 72 Absolventen konnten sich über weitere Auszeichnungen für ihre hervorragenden Leistungen im Rahmen der Ausbildung freuen. Das Spektrum der erlernten Berufe war dabei breit – von Industriemechanikern (w/m/div.) über Mechatroniker (w/m/div.) und Elektroniker für Automatisierungstechnik (w/m/div.) bis hin zu Kaufleuten für Digitalisierungsmanagement (w/m/div.).

„Mit unserem umfassenden Ausbildungs- und Umschulungsprogramm sichern wir uns hochqualifizierte und engagierte Fachkräfte für die Zukunft“, erklärt Tobias Hauk, kaufmännischer Werkleiter. Umso mehr freut er sich, dass auch in diesem Jahr alle Absolventen ihre berufliche Laufbahn bei Bosch in Bamberg fortsetzen. Ausbildungsleiter bei Bosch in Bamberg Jürgen Winkler ergänzt: „Der Fachkräfte-Nachwuchs ist bestens für die kommenden Herausforderungen in der Automobil- und Zulieferindustrie vorbereitet.“ Gleichzeitig betont er, dass es heute wichtig ist, die Erwartungen und Wünsche der Auszubildenden zu kennen und frühzeitig ins Gespräch zu kommen. Eine solche Gelegenheit bot sich beim Tag der offenen Tür, der kürzlich im Ausbildungszentrum stattfand. Zahlreiche vorwiegend junge Besucher nutzten die Gelegenheit, um sich über die Ausbildungsangebote zu informieren.

Im September werden wieder 64 junge Menschen ihre Ausbildung im Bamberger Werk beginnen. Für das Ausbildungsjahr 2025 können sich interessierte Jugendliche unter www.bosch.de/karriere/dein-einstieg/schuelerinnen-und-schueler/ausbildungsstandorte/bamberg/ bewerben.