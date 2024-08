Bauarbeiten in der Dörnhofer Straße in Bayreuth

Fortuna war der SpVgg Bayreuth gestern Abend im Frankenderby in der Fußball-Regionalliga Bayern gegen den FC Schweinfurt 05 nicht hold.…

STADTRADELN in Bayreuth – nächstes Jahr wieder!

Vom 10.06. – 30.06. wurde wieder kräftig in die Pedale getreten. Denn in diesem Zeitraum fand in Bayreuth zum wiederholten…