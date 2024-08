Bamberger Bürgerblock stellt Antrag zur Straßensanierung

Wann und mit welcher Straße gehen die Sanierung der Straßenoberflächen weiter? Diese Frage stellt in einem Antrag die Stadtratsfraktion vom Bamberger Bürgerblock (BBB) an Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD). Vor allem die Brennerstraße sei in einem sehr schlechten Zustand, weshalb die BBB-Stadträte Andreas Triffo, Norbert Tscherner und Hans-Jürgen Eichfelder nun darauf hinweisen und Aufklärung über die weitere Vorgehensweise fordern. Der eingeschlagene Weg durch die Sanierung der Richard-Wagner-straße sei richtig, nur müsse es dann auch weitergehen.

Antrag Sanierung der Bamberger Straßen

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Starke,

es ist schön, dass mit der Sanierung der Richard-Wagner-straße nun endlich eine der schlechtesten Straßen der Stadt instand gesetzt wird. Wir möchten jedoch daran erinnern, dass es noch eine Vielzahl von Straßen gibt, die ebenfalls eine Sanierung benötigen, allen voran die Brennerstraße. Aufgrund der Weitsicht unserer Stadtverwaltung, gehen wir jedoch davon aus, dass hierzu bereits Vorplanungen laufen. Aus Gründen der Transparenz und frühzeitigen Information stellen wir heute folgenden ANTRAG:

Die Verwaltung möge den Stadtrat berichten, welche Straßen in welcher Reihenfolge als nächstes saniert werden sollen. Ebenso soll über eine zeitliche Einschätzung berichtet werden.

Mit freundlichen Grüßen

Norbert Tscherner -Fraktionsvorsitzender-

Andreas Triffo -Stadtrat-

Hans-Jürgen Eichfelder -Stadtrat-