Woche 8 beim Sommer an der Promenade: Sandkasten, Leihpflanzen und Basketball

Das Wochenprogramm ab 19. August 2024

Nach der kulinarischen Woche wird es nun noch grüner an der Promenade: Ab Montag, 19. August, wird ein Wandelgarten mit Barfußpfad, Sandkasten und weiteren Attraktionen eingerichtet. Die Bambergerinnen und Bamberger sind eingeladen, ihre Pflanzen vorbeizubringen und bis zum 31. August versorgen zu lassen. Samstags wird dann zum Bauernmarkt-Brunch eingeladen. Zum Start der Sandkerwa am Donnerstag gibt es am Nachmittag einen Basketball-Workshop für Kinder und Jugendliche vom Freak City e.V.

Weiterhin aufgebaut und zur Benutzung in der Hitze empfohlen ist das Wasserspielmobil. Auch Menschen über 18 Jahren können hier durchaus Spaß haben.

Hier das Wochenprogramm:

Montag, 5. August, bis Montag, 26. August, 9 – 20 Uhr: Wasserspielmobil

Das Wasserspielmobil ist zurück! Die Anlage, die bereits im vergangenen Jahr am Maxplatz die Kinderherzen höherschlagen hat lassen, kann täglich zwischen 9 und 20 Uhr bis zum 26. August genutzt werden. Der Wasserspielplatz ist vor allem ein Angebot für die jungen Bambergerinnen und Bamberger, den Platz mit Leben zu erfüllen.

Montag, 19. August, bis Samstag, 31. August: Wandelgarten

Vom 19. bis 31. August 2024 lassen wir an der Nördlichen Promenade einen Wandelgarten wachsen – und freuen uns auf deine Mithilfe und Mitgestaltung! Leihe uns Blumen, Kräuter, Gemüse oder andere Pflanzen in Kübeln und Eimern. Wir kümmern uns um regelmäßiges Gießen. Für zwei Wochen bauen wir mit eurer Unterstützung einen temporären Gemeinschaftsgarten auf und bereichern den „Sommer an der Promenade“ mit vielfältigem Grün. Bänke und Barfußpfad, Sandkasten und Slackline laden zum Verweilen für Jung und Alt ein. Deine Pflanzen kannst du am 19. und 20. August von 9 bis 14 Uhr während des Aufbaus bei uns abgeben – Mitwerkelnde sind herzlich willkommen! An beiden Samstagen, 24. und 31. August, zwischen 9 und 13 Uhr treffen wir uns zum Bauernmarkt-Brunch mit leckeren Lebensmitteln direkt vom Bauernhof. Am 31. August ab 12 Uhr kannst du deine Leihgaben wieder abholen – oder auch mit anderen tauschen und neue Schätze und Schützlinge mit nach Hause nehmen. Der Wandelgarten entsteht als Erweiterung der „Wanderbaumallee“ von machbar bamberg e.V. und der Kreisgruppe Bamberg des BUND Naturschutz im Rahmen der Projekte „MitMachKlima“ und „Sommer an der Promenade“ der Stadt Bamberg. Für weitere Infos und mit eigenen Ideen könnt ihr gerne schreiben an: ideen@machbar-bamberg.de.

Donnerstag, 22. August, 14 – 17 Uhr: Freak City Basketball-Stationen

Tauche mit den Jugendtrainer:innen des Freak City Bamberg e.V. in die Welt des Basketballs ein und lerne an verschiedenen Stationen die Grundtechniken des Basketballs kennen. Auf dem Programm stehen Dribbeln, Werfen, Korbleger, Koordination und Ballhandling. Der Spaß und das Miteinander stehen im Vordergrund. Mitmachen darf, wer Lust hat. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.