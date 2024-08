Sperrungen und Sonderparkregelungen zur Bamberger Sandkirchweih

Sperrungen und Ersatz-Parkraum für Bewohnerinnen und Bewohner vom 20. August bis 27. August 2024

Von Dienstag, 20. August 2024, bis einschließlich Dienstag, 27. August 2024, werden wegen der Sandkirchweih alle Verkehrsteilnehmer gebeten, die Untere- und Obere Sandstraße, Elisabethenstraße, Karolinenstraße, Schranne und Markusplatz zu meiden. In diesem Zeitraum ist die Durchfahrt größtenteils nicht möglich.

Ebenfalls gesperrt wird vom 22. August bis einschließlich 27. August 2024 täglich ab 18 Uhr die Verbindung Schweinfurter Straße – Untere Sandstraße – Markusbrücke – Markusstraße (und umgekehrt). Die Umleitung erfolgt über den Regensburger Ring.

Die Lange Straße wird am Sonntag, 25. August 2024, ab ca. 13 Uhr wegen des Fischerstechens gesperrt.

Im Kirchweihgebiet stehen außerdem für das Bewohnerparken eine große Anzahl von Stellplätzen nicht mehr zur Verfügung. Für diese Zeit werden Ersatz-Lizenzstellplätze „Am Leinritt“ beim Baureferat und in der Unteren Sandstraße bereitgestellt. Ebenso stehen wegen der Kinderkirchweih am Markusplatz Ersatzstellplätze in der Steinertstraße, Kapuzinerstraße und am Schiffbauplatz zur Verfügung.

Um die Parkraumnot für die betroffenen Parklizenzgebiete mit den Kennbuchstaben „J“ und „D“ etwas zu mildern, können diese in den angrenzenden Lizenzgebieten Holzmarkt/Weide (Kennbuchstabe „H“), Jakobsberg (Kennbuchstabe „R“) und Altstadt (Kennbuchstabe „D“) unter Benutzung des Parkausweises parken.