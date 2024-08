Sommergalerie im Landratsamt Bayreuth

Künstlerwerkstatt am 22. August mit Sarah Trautner und Sonja Schmidt

Am Donnerstagnachmittag, 22. August 2024, laden die beiden Künstlerinnen Sarah Trautner und Sonja Schmidt von 14 bis 18 Uhr in ihre Künstlerwerkstatt in der Sommer-Galerie ins Landratsamt Bayreuth ein. Interessierte Besucher haben die Möglichkeit, mit den beiden Künstlerinnen ins Gespräch zu kommen und ihre Arbeitsweise kennenzulernen.

„In meiner Welt der Farben bin ich die Entdeckerin, welche die eigenen Auffassungen auf der Leinwand zum Leben erweckt. Mit jedem Pinselstrich und jeder Farbnuance tauche ich tiefer in die unendlichen Möglichkeiten der Kreativität ein. Meine Kunst ist meine Sprache, und in ihr finden sich die Geschichten, die mein Herz erzählt. Denn für mich ist Malerei nicht nur ein Akt der Schöpfung, sondern eine lebendige Begegnung mit meiner eigenen Seele,“ bekennt Sarah Trautner.

Sonia Schmidt malt unter dem Künstlernamen ,,Mariposa“. Die Leidenschaft zum Malen begann bei ihren Aufenthalten in Andalusien. Bei einem Künstlercasting wurde sie 2014 entdeckt. lhre Motive versetzen die Betrachter in andere Welten. Ihr Lebensmotto ist verbindend und findet sich als zentrale Botschaft in ihren Werken: ,,Mögen alle Wesen in allen Welten glücklich sein.“ Die Welt entdecken bedeutet, die inneren Bilder nach außen zu transportieren und auf der Leinwand sichtbar zu machen.