Gartenabfall und Grüngut entsorgen im Landkreis Bamberg

Sammeltermine für das zweite Halbjahr starten

Die mobilen Grüngutsammeltermine für den Herbst stehen fest. Bürgerinnen und Bürger können dort an den Standorten der teilnehmenden Gemeinden ihre Gartenabfälle, beispielsweise Baum-, Hecken-, Strauch, Grasschnitt und Laub, anliefern. Die genauen Termine für das zweite Halbjahr 2024 stehen gedruckt im jährlichen Abfallkalender und in den Amts- und Mitteilungsblättern. Online sind sie auf der Landkreis-Homepage unter www.erlangen-hoechstadt.de zu finden.

Die mobilen Grüngutsammlungen ergänzen die stationären Sammelstellen auf den Wertstoffhöfen Baiersdorf, Eckental, Herzogenaurach, Erlangen und Uttenreuth sowie der Kompostierungsanlage in Medbach/Höchstadt. Die Anlieferung ist für Nutzer einer Biotonne und jetzt auch für „Eigenkompostierer“ möglich und wird über die Müllgebühren finanziert. Hinweis: In Aurachtal, Hemhofen, Lonnerstadt, Mühlhausen, Röttenbach, Oberreichenbach, Wachenroth und Weisendorf finden keine mobilen Gartenabfallsammlungen mehr statt. Dort werden stationäre Gartenabfallcontainer zur Sammlung aufgestellt. Fragen hierzu sind bitte an die jeweilige Gemeinde zu richten.

Anliefern zu festen Zeiten

Die Abgabe von Gartenabfall und Grüngut ist nur während der vorgegebenen Sammelzeiten möglich. Vor Beginn und nach Ende der jeweiligen Sammelaktion dürfen an den Sammelstellen keine Grünabfälle abgelagert werden.

Drei Kubikmeter pro Lieferung

Die Annahme von Grüngut ist auf eine Menge von drei Kubikmeter pro Anlieferung begrenzt. Garten- und Grünabfälle, die aufgrund ihrer Größe und ihres Gewichtes nicht in das Sammelfahrzeug verladen werden können, sind von der mobilen Sammlung ausgenommen.

Nur pflanzliche Abfälle

Die mobilen Sammlungsanlagen nehmen ausschließlich pflanzliche Abfälle an. Abfälle wie Biomüll oder Altholz gehören in die braune Biomülltonne, in die Sperrmüllabholung oder auf den Recyclinghof.

Andrang möglich

Bei Andrang an den Sammelplätzen, insbesondere zu Beginn der halbjährlichen Sammelaktionen oder wenn das Sammelfahrzeug zur Kompostieranlage fahren muss, um den gesammelten Abfall zu leeren, kommt es unter Umständen zu Wartezeiten. In diesen Fällen bittet die Kommunale Abfallwirtschaft um Geduld und Rücksichtnahme, damit die Sammlung schnell und sicher vonstattengehen kann. Um die Arbeit an der Anlage zu erleichtern, sollten Bürgerinnen und Bürger Gartenabfälle bitte möglichst locker verpacken oder gebündelt anliefern.