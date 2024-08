Ertüchtigung des Weidacher Wertstoffhofes ist abgeschlossen

Wertstoffhöfe wie der im Weitramsdorfer Gemeindeteil Weidach sind für Landrat Sebastian Straubel „ein wichtiger Baustein im Abfallwirtschaftssystem des Landkreises Coburg“. Deshalb sei es für den Landkreis wichtig, solche Einrichtungen für die Bevölkerung gut nutzbar zu erhalten. Jetzt ist die seit Ende Juli in Weidach laufende Ertüchtigung der Zufahrt, der Entladeflächen sowie der Ausfahrt abgeschlossen – die Erfassung und der Umschlag der Wertstoffe sind von heute an wieder den Vorschriften gemäß gewährleistet.

Landrat Sebastian Straubel, Bürgermeister Hans Steinfelder sowie das Team des Fachbereichs Abfallwirtschaft am Landratsamt Coburg haben sich den „runderneuerten“ Wertstoffhof angeschaut und sind zufrieden mit dem Ergebnis der Bauarbeiten. Bürgermeister Hans Steinfelder zeigte sich froh, dass die Bürgerinnen und Bürger den Wertstoffhof wieder nutzen können: „Er wird sehr gut von unserer Bevölkerung angenommen. Deshalb war es wichtig, dass die Ertüchtigung zügig und professionell abgelaufen ist.“

Abfallberater Wolfgang Sommer berichtete, dass der Wertstoffhof bereits 2014 und 2016 in Teilbereichen saniert wurde. Doch steigt auch in Weidach – wie im gesamten Landkreis Coburg – die gesammelte Menge an Wertstoffen kontinuierlich an. Aus dem Gemeindegebiet Weitramsdorf sind im vergangenen Jahr 737 Tonnen Wertstoffe umgeschlagen worden.

Nach einem Beschluss des Umweltausschusses des Landkreises Coburg sowie einer Ortsbesichtigung mit allen Beteiligten wurde die jetzige Ertüchtigung in Absprache mit der Gemeinde Weitramsdorf auf den Weg gebracht. Die Kosten belaufen sich auf rund 113.000 Euro, ausgeführt wurden die Arbeiten von der Firma Büchner aus Gauerstadt. Ausgebessert wurde unter anderem der bislang unbefestigte Streifen an der Bauschuttmulde, um dort künftig gefährliche Situationen beim Aufladen der Mulde zu vermeiden. „Der Untergrund ist dort oft sehr feucht. Deshalb erleichtert eine Befestigung das Umladen erheblich“, erhofft sich Wolfgang Sommer eine deutliche Verbesserung der Nutzerfreundlichkeit.

Mit dem vor rund 30 Jahren eröffneten Weidacher Wertstoffhof sind nun alle derartigen Plätze im Landkreis Coburg komplett befestigt. Der Wertstoffhof Weidach hat folgende Öffnungszeiten: samstags von 9.30 bis 12.30 Uhr; mittwochs von 16 bis 18 Uhr.