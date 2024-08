Die Interkulturelle Woche in Bayreuth geht neue Wege

Die Organisatoren der Traditionsveranstaltung Interkulturelle Woche gehen neuen Wege und suchen hierfür Kooperationspartner: In diesem Jahr trifft am 2. Oktober, von 17 bis 22 Uhr, in der Rotmainhalle die Interkulturelle Woche auf die Lange Nacht der Demokratie. Mit diesem Format schaffen die Verantwortlichen neue Räume, was nicht nur dem Leitgedanken der Veranstaltungsreihe Rechnung trägt, sondern unter dem Motto „Interkulturelle Woche (IKW) meets Lange Nacht der Demokratie (LNDD)“ auch zeigt, dass unterschiedliche Formate ein gemeinsames Ziel und eine gemeinsame Schnittmenge haben.

Die Interkulturelle Woche wie auch die Lange Nacht der Demokratie laden ein, miteinander zu feiern, sich zu informieren und zu diskutieren: Was hält unsere Gesellschaft zusammen – in der Kommune, in Bayern, in Deutschland und in Europa? Interkulturelle Öffnung ist ein normaler Prozess und nichts Kompliziertes, jeder kann es leben und umsetzen, soweit Kopf und Herz dabei offenbleiben.

Die Organisatoren suchen hierfür neue Mitstreiter: Bayreuths Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen mitzumachen und sich einzubringen. Es braucht ein großes und starkes Netzwerk, um sich mit kultureller Vielfalt konstruktiv auseinanderzusetzen, Diskriminierung zu verhindern und Gleichberechtigung zu unterstützen. Ein jeder ist in der Verantwortung, die Basis dafür zu schaffen, um in einer vielfältigen Gesellschaft in gegenseitiger Achtung friedlich zusammenzuleben.

Wer Lust hat mitzumachen, ist eingeladen, mit den Organisatoren Kontakt aufzunehmen unter der Mail-Adresse manuela.solley@stadt.bayreuth.de oder telefonisch unter (0921) 25-1119.