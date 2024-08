Bootcamp im Landkreis Bamberg brachte den Kindern großen Spaß

Das Bootcamp im Rahmen des Ferienprogramms Burgebrach und Priesendorf brachte großen Spaß. Unter der Leitung von Jugendkreispfleger Olli Schulz waren die 25 Kids zwischen 8-12 Jahren an der Pettstadter Fähre rund 3 Stunden gut beschäftigt! Los ging’s noch ganz entspannt mit einer Fahrt auf der Fähre. Danach wurde durch ein Outdoorspiel „bewegtes Seil“ der Teamspirit gefördert. Weiter ging’s mit einem Fitnesszirkel, der es mit 18 Stationen in sich hatte. Zum Abschluss konnte an der Slackline das Selbstvertrauen gestärkt werden. Jeder Bootcamper erhielt zum wohlverdienten Ende noch eine „du bist spitze“-Medaille. Verpflegt wurden die Sportskanonen mit einem bunten Obstkorb von Edeka König Burgebrach. Tatkräftige Unterstützung und Betreuung übernahmen die Jugendbeauftragten Anja Christel Priesendorf und Johanna Neser Burgebrach.