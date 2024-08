Bayreuth will Neubürgerinnen und -bürger mit offenen Armen willkommen heißen

Die Stadt und die Universität bieten dienstags und mittwochs im RW21 einen Welcome-Service an – Am Sercive-Point gibt es Hilfe, um sich rasch in Bayreuth zurechtzufinden

Neu zuziehende Arbeitskräfte, Forschende und Azubis beziehungsweise Studierende beim Onboarding zu beraten und zu begleiten, ist Aufgabe der Welcome Services Bayreuth. Stadt und Universität kooperieren hierbei eng.

Mit dem neuen Welcome Service Point haben die Welcome Services im Herbst 2023 ein Büro im RW21 (Bayreuth Richard-Wagner-Straße 21, 2. Stock) eröffnet. Dort stehen immer dienstags von 10 bis 14 Uhr sowie mittwochs von 14 bis 17 Uhr Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus Universität und Stadt Hilfesuchenden beratend zur Seite. Zudem sind die Welcome Services werktags online (www.welcome.bayreuth.de) und telefonisch (0921 251101 und 0921 555392) erreichbar.

Matthias Mörk und Thorsten Parchent, die Leiter der Welcome Services, sehen die Kooperation als zukunftsweisend: „Wir bündeln Kräfte und Know-How sowohl der Stadt als auch der Universität – das ist deutschlandweit einzigartig und in Zeiten von Fachkräftemangel und steigender Mobilität dringend notwendig“, so Parchent. Matthias Mörk von der Wirtschaftsförderung der Stadt Bayreuth ergänzt: „In unseren Beratungsgesprächen bearbeiten wir meist mehrere Themen wie Jobsuche, Kinderbetreuung oder Wohnungssuche zusammen. Das spart allen Beteiligten Zeit und Nerven.“

Durch enge Kooperationen mit den Ämtern sowie IHK und Handwerkskammer entlasten die Welcome Services durch Vorberatung viele Behörden und helfen als Lotse den Ratsuchenden im souveränen Umgang mit der Bürokratie. Die Beratung ist dabei komplett kostenlos.

Junge Talente in der Stadt behalten

Während in den Welcome Services alles dafür getan wird, dass sich Neubürger und Neubürgerinnen gleich in der Stadt wohlfühlen, zielen die Angebote von Stay in Bayreuth darauf ab, dass junge Talente erst gar nicht Bayreuth verlassen. In kürzester Zeit hat sich Stay in Bayreuth zu einer der wichtigsten Adressen entwickelt, wenn es um Praktikum oder Berufsfindung geht. „Stay in Bayreuth ist mehr als ein Titel. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, dass Jugendliche ihre Karriere in der Region Bayreuth beginnen und hier ihre dauerhafte Heimat finden. Hierbei unterstützen wir Jugendliche bei allen Fragen.“, so Fachkräftemanager Matthias Mörk.

Die Angebote umfassen neben der Praktikums- und Ausbildungsbörse, die persönliche Unterstützung von Lehrkräften, Schülern und Eltern bei der Unternehmenssuche in der Praktikumsphase – beispielsweise an Elternabenden – und zahlreiche branchenspezifische Angebote wie Care4future (Pflege/Gesundheit), die Wirtschaftsakademie Bayreuth (Azubi-Trainings im Unternehmensverbund) oder den Bereich der MINT-Berufe. Neu im Programm sind die Unternehmenstouren „Dein Bus-Ticket zur Karriere“, welche die Wirtschaftsförderung Bayreuth in Kooperation mit dem Landkreis und dem Wirtschaftsband A9 anbietet.

Das Besondere: Die Touren finden nicht in der Schulzeit statt, sondern sind exklusive Touren in Kleingruppen am Nachmittag. So entstehen qualitativ hochwertige Unternehmensbesuche, da viele Touren vor Ort auch die Möglichkeit bieten, selbst aktiv zu werden und beispielsweise etwas handwerklich zu fertigen. Teilnehmen können Jugendliche aller Schulformen ab der Klasse 8. Für alle Berufe bietet Stay in Bayreuth im Nachgang auch individuell ein Praktikum an. Weitere Infos gibt es unter www.stay-in-bayreuth.de/aktionstage/unternehmenstouren.