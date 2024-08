Ausnahmeschwimmer aus Kulmbach geehrt

Das Wasser ist sein Element: Der Kulmbacher Finn-Constantin Kleinheinz hat in seiner jungen Sportlerkarriere schon beeindruckende Ergebnisse erzielt. Der 17-jährige Schwimmer ist deshalb gemäß der Ehrungssatzung der Stadt Kulmbach im vergangenen Jahr mit dem Sportehrenbrief ausgezeichnet worden. Doch leider konnte er am feierlichen Ehrungstermin bei „Kulmbachs Sportstars 2023“ nicht teilnehmen.

„Umso mehr freut es uns alle sehr, dass wir dies nun im besonderen Ambiente unseres historischen Sitzungssaals gemeinsam nachholen können“, begrüßte Oberbürgermeister Ingo Lehmann Finn-Constantin Kleinheinz im Rathaus.

Das Kulmbacher Stadtoberhaupt überreichte dem erfolgreichen Schwimmer, der ursprünglich beim ATS Kulmbach seine Vereinsheimat hat, im Beisein der Familie Kleinheinz und seiner Kulmbacher Trainerin Heike Schweens die besondere Auszeichnung. „Du schwimmst seit Jahren einen Erfolg nach dem anderen ein – sei es auf nationaler oder internationaler Ebene. Deshalb hat Dich Deine Heimatstadt bereits mit den Sportmedaillen in Bronze, Silber und Gold ausgezeichnet. Der Sportehrenbrief unserer Stadt Kulmbach unterstreicht auf eindrucksvolle Weise, welch außergewöhnliche Erfolge Du schon in jungen Jahren erzielt hast!“, so Oberbürgermeister Lehmann. „Und wir drücken Dir alle Daumen, dass Du auch in Zukunft verletzungsfrei auf der Erfolgswelle weiterschwimmst!“

Finn-Constantin Kleinheinz startet seit 2021 für den SC Magedeburg, einen Verein, der einen aktuellen Olympiasieger in seinen Reihen hat. Lukas Märtens, der frisch gekürte Sieger über 400 Meter Freistil bei den Sommerspielen in Paris, trainiert wie Finn-Constantin Kleinheinz in Magdeburg. Der 22-jährige Lukas Märtens schwimmt aktuell eine Trainingsgruppe höher als Finn-Constantin.