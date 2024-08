A73: Teilsperrung der Anschlussstelle Möhrendorf

Aufgrund von geotechnischen Erkundungsbohrungen der Autobahn GmbH des Bundes kommt es von Mitte August bis Anfang September zu verkehrlichen Einschränkungen im Bereich der Anschlussstelle Möhrendorf.

Zu Beginn wird vom 12.08. bis zum 15.08. die von Bamberg kommende Abfahrt an der Anschlussstelle Möhrendorf gesperrt. Im Zeitraum vom 19.08 bis einschließlich 22.08. ist die Auffahrt auf die A73 in Richtung Suhl/Bamberg für die Verkehrsteilnehmer nicht möglich. Abschließend ist eine Sperrung der Rampe auf die Autobahn in Fahrtrichtung Nürnberg vom 26.08. bis zum 28.08.2024 erforderlich.

Der Verkehr wird über die benachbarten Anschlussstellen umgeleitet. Die Umleitungsstrecken sind entsprechend ausgeschildert.

Für auftretende Verkehrsbehinderungen bittet die Autobahn GmbH des Bundes alle betroffenen Verkehrsteilnehmer und Anlieger um Verständnis und um erhöhte Vorsicht im Baustellenbereich.

Weitere Pressemitteilungen und aktuelle Informationen zu den Baustellen und Projekten der Niederlassung Nordbayern finden Sie unter: www.autobahn.de/nordbayern und unter www.bayerninfo.de Für aktuelle Informationen folgen Sie uns auch auf X: @Autobahn_NBY