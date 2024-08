Wildkräuterwanderung im Kräuterdorf Nagel

Am Mittwoch, 21. August findet im Rahmen von „BayernTourNatur“ eine Wildkräuterwanderung rund um den Nageler See und zum Bibergebiet statt. Die Teilnehmer lernen die faszinierende Welt der Wildkräuter an ihren natürlichen Standorten kennen. Während der Wanderung erfahren die Teilnehmer Wissenswerts über die Anwendung der Wildkräuter in der Volksheilkunde und deren Verwendung in der Küche. Die Wanderung dauert etwa zwei Stunden. Treffpunkt ist um 15 Uhr der Parkplatz beim Nageler See in der gleichnamigen Straße „Zum See“ Anmeldung und Infos bei Erika Bauer unter Telefon 09236 1006 oder per Mail an bauer-nagel@hotmail.de

