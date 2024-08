Vorankündigung: Bamberger Kunstverein zeigt Ausstellung „Sven Drühl – All Over“

Der Kunstverein präsentiert die Ausstellung „All Over“ mit Werken von Sven Drühl in der Stadtgalerie Villa Dessauer. In seiner Solo-Show in Bamberg zeigt der Berliner Künstler Werke aus beinahe allen Werkphasen der letzten 15 Jahre: Landschaftsgemälde der kunsthistorischen Serie, Berg- und Wasser-Bilder der Lackserie, die auf virtuellen Vorlagen aus dem Kontext der Gaming-Industrie basieren, Bronzeskulpturen und Architekturmotive sowie erstmals auch den kompletten Werkblock der Lithographien.

Sven Drühl studierte Kunst und Mathematik in den 1990er Jahren, in der Hochphase der Postmoderne-Debatte, an der Universität Gesamt-Hochschule Essen. Er sieht im Rückgriff und der Erweiterung auf die künstlerischen Errungenschaften der Moderne und Postmoderne, die Möglichkeit, eine neue metamoderne Bildsprache zu entwickeln. Die Themenfelder, die der Künstler mit seinen Werken immer wieder umkreist, sind kultureller Transfer, Original, Autorschaft, Zitat, Remix, Serialität, aber auch Beeinträchtigung der Natur und Veränderung des Konzepts von Landschaft.

Sven Drühl: „All Over“

15. September bis 27. Oktober 2024

Vernissage 14. September um 17 Uhr