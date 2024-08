Universität Bayreuth und naddcon vereinbaren Technologiepartnerschaft

Meilenstein für die Additive Fertigung: Die Universität Bayreuth und das private Forschungs-, Entwicklungs- und Anwendungszentrum naddcon vereinbaren eine Technologiepartnerschaft auf dem Feld des 3D-Druck. Sie sichert beiden Seiten den Zugang zu Spitzenforschung und Spitzentechnologien.

Mit der forschungsorientierten Campus-Universität und dem umsetzungsstarken privaten Anwendungszentrum treiben damit zwei starke Partner die zukunftsweisende 3D-Drucktechnologie in Oberfranken einen großen Schritt voran. Universität Bayreuth und naddcon vereinbarten beim Thema Additive Fertigung einen umfassenden Austausch von Forschungs-, Entwicklungs- und Anwendungskompetenz auf vielen Ebenen: Insgesamt 25 Lehrstühle der Universität Bayreuth sind im Rahmen der Forschungsstelle für additive Innovationen – Campus Additive Innovationen (CA.I) bereits mit der Zukunftstechnologie befasst. Von den Natur- und Ingenieurwissenschaften über die Rechts- und Wirtschaftswissenschaften bis zu Sport- und Afrikawissenschaften werden hier verschiedenste Fachkompetenzen und Technologien zusammengeführt und weiter ausgebaut.

Zum inhaltlichen Start der Kooperation ist ein Technologietag an der Universität Bayreuth geplant, an dem die Partner ihre technologischen und theoretischen Möglichkeiten präsentieren und daraus potenzielle gemeinsame Projekte ableiten. Im zweiten Schritt sind Maschinen-Tage vorgesehen, die sowohl in Bayreuth als auch bei der naddcon in Lichtenfels stattfinden sollen. Mit einem erweiterten Teilnehmerkreis sollen Forschungsprojekte mit 3D-Druck-Technologien durchgeführt und evaluiert werden. Die Termine werden noch bekannt gegeben.

Der umfangreiche Maschinenpark der naddcon mit zahlreichen innovativen 3D-Druckern wird bedarfsorientiert den Wissenschaftlern vor Ort zur Verfügung gestellt oder für konkrete Forschungsprojekte auch nach Bayreuth verliehen.

Grundlagenforschung trifft Produktentwicklung

Prof. Dr. Thomas Scheibel, Vizepräsident Forschung der Universität Bayreuth, sagt: „Die Verschränkung von universitärer Grundlagenforschung und Technologieentwicklung mit der unternehmerisch fokussierten Produktentwicklung ist für uns sehr attraktiv: Wir erhalten so Zugang zu cutting edge Technologien, mit denen wir überprüfen können, ob und wie sich unsere Erkenntnisse in reale Technik integrieren lassen, und wir können mit innovativen Maschinen Beweise führen, die wir vorher nicht erbringen konnten. Mit naddcon und der Universität Bayreuth haben sich zwei starke und technologiebegeisterte Partner gefunden, die gemeinsam Innovation next level vorantreiben.“

Christian Steinhage, Geschäftsführer der naddcon, sagt: „Unser Maschinenpark enthält Prototypen der innovativsten 3D-Drucker am Markt, von denen es weltweit nur wenige Exemplare gibt. Wir wollen an der Erschließung neuer Anwendungsbereiche für den 3D-Druck mitwirken und völlig neue Geschäftsfelder eröffnen. Dafür ist Pionierarbeit mit starken Partnern nötig. Gemeinsam mit der Universität Bayreuth machen wir einen Riesenschritt in diese Richtung.“

Ein erstes konkretes Forschungsprojekt innerhalb der Partnerschaft zwischen der Universität Bayreuth und der naddcon findet unter Anwendung der am Technologiepark Berlin-Adlershof entwickelten Technologie Xolographie statt. Das völlig neuartige volumetrische Druckverfahren ermöglicht den Druck filigraner Bauteile in Sekunden: Anders als bei herkömmlichen 3D-Druckverfahren, bei denen Schicht für Schicht gearbeitet wird, druckt die Xolographie aus dem vollen Volumen.“ Die naddcon hat als einziges Unternehmen in Bayern die entsprechende Maschine Xube im Einsatz. Im Rahmen eines Forschungsprojekts am Lehrstuhl Biomaterialien der Universität Bayreuth bekommt das Team um Prof. Dr. Thomas Scheibel Zugang zu der Maschine, die künftig phasenweise in Bayreuth stehen wird. Dort wollen die Forscher*innen Spinnenseide mit dieser neuen Technologie auf neue Art und Weise verarbeiten.

Frank Carsten Herzog, 3D-Druck Pionier und Kuratoriumsmitglied der Universität Bayreuth, sagt: „Der Transfer zwischen Wissenschaft und Wirtschaft ist mein Hauptanliegen als Mitglied im Kuratorium der Uni Bayreuth. Mit der jetzt geschlossenen Kooperation festigen wir den 3D-Druck als Schlüsseltechnologie in der Region Oberfranken.“

Universitätspräsident Prof. Dr. Stefan Leible betont: „Wir verstehen uns als Universität Bayreuth immer auch als Treiber der Innovation in der Region und wir profitieren zudem vom hohen Knowhow der Unternehmen vor Ort. Die neue Kooperation mit naddcon ist ein wichtiger Baustein der Transferbestrebungen der Universität Bayreuth.“

Über die Universität Bayreuth

Die Universität Bayreuth startete 1975 sie als eine der ersten Hochschulen in Deutschland mit einem interdisziplinären Gründungsauftrag – den sie bis heute konsequent verfolgt. Fächerübergreifendes und -vernetzendes Forschen und Lehren sind Hauptmerkmal der mehr als 180 Studiengänge an sieben Fakultäten in den Natur-, Ingenieurs- und Lebenswissenschaften, den Rechts- und Wirtschaftswissenschaften sowie den Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaften. Nachhaltigkeit, Internationalität, Gründergeist und Interdisziplinarität sind in Bayreuth und auch am neuen Campus in Kulmbach strategisch verankerte und gelebte Werte. Umgesetzt werden sie in der Forschung, im innovativen Lehrangebot und in studentischen Initiativen. Die Universität Bayreuth hatte zuletzt (SoSe 2023) etwa 11.500 Studierende.

Über naddcon

Die naddcon GmbH ist ein privates Forschungs-, Entwicklungs- und Anwendungszentrum aus Lichtenfels und Teil der HZG Group von Kerstin Herzog und Frank Carsten Herzog. Mit ihrer Gründung von Concept Laser im Jahr 2000 auf Grundlage eigener Forschungsarbeiten, dem Aufbau des Unternehmens zum Technologie- und Innovationsführer im Bereich Metall-3D-Druck und der erfolgreichen Integration in den Weltkonzern General Electric blicken sie auf mehr als 25 Jahre Erfahrung im 3D-Druck zurück. Die naddcon (New ADDitive CONcepts) unterstützt Unternehmen und wissenschaftliche Einrichtungen bei der der Entwicklung neuer Produkte und zukunftsweisender technischer Lösungen – sowohl mit der nötigen Infrastruktur als auch unserer Fachexpertise. www.naddcon.com / www.hzg-group.com