Sommerwanderung des LBV Coburg am Naturlehrpfad Mönchröden

Immer im August bietet der LBV Coburg für alle Bürger traditionell eine kostenlose naturkundliche Sommerwanderung an, wobei sich die Wandertouren von Jahr zu Jahr verändern. Die diesjährige Sommerwanderung des gemeinnützigen Coburger Naturschutzvereins führt alle interessierten Naturfreunde am Dienstagabend, 20. August, auf den neu angelegten Naturlehrpfad des LBV rund um den Weinberg Mönchröden. Hier hat der LBV Coburg drei Flächen für den Naturschutz sichern können, die bei der Sommerwanderung besichtigt werden. „Wir laden alle interessierten Naturfreunde ein, mit uns das Gebiet zu entdecken und einen schönen Abend zu verbringen“, sagt Thomas Tippelt vom LBV Coburg. Die Leitung der Sommerwanderungen haben Frank Reißenweber, der Erste Vorsitzende des Coburger Naturschutzvereins, sowie Thomas Herold, der in unermüdlicher ehrenamtlicher Arbeit den Naturlehrpfad geplant und gebaut hat. Er kümmert sich auch um über neun Hektar Naturschutzflächen, die der LBV hier bewirtschaftet. Entlang der Strecke gibt es zahlreiche Infotafeln und Mitmachstationen für Groß und Klein. Ein Highlight ist sicher das Weidegebiet ‚Weinhügel Horeb‘, auf dem Schottische Hochlandrinder die Wanderer begrüßen werden. Entlohnung für den rund 3,5km langen Rundweg bietet ein herrlicher Ausblick vom Horeb über Rödental und das weitere Coburger Land.

Wie immer ist am Ende der Exkursion eine kleine Einkehr geplant, weswegen der LBV vorab um kurze Anmeldung unter team.coburg@lbv.de bittet. Mitbringen soll man gute Laune und festes Schuhwerk. Los geht‘s um 17 Uhr am Spielplatz hinter dem Kloster Mönchröden. Achtung: Bei starkem Regen fällt die Veranstaltung aus! Der LBV freut sich über rege Teilnahme.