Sommertreffen für Hofer Senioren am schönen Untreusee

Das gemütliche und gesellige Beisammensein an frischer Luft am schönen Untreusee für alle Hofer ab 60 und alle jüngeren in der Seniorenarbeit Tätigen, wird auch in diesem Jahr wieder von der den Senioren der Hofer SPD AG 60plus organisiert. Im Biergarten „Die Wertschaft“ gibt es eine reiche Auswahl an Speisen und Getränken, der Seeblick ist Urlaub für die Seele und die Stimmung wird wieder harmonisch und anregend sein.

Sommertreffen am schönen Untreusee

Am 21.08.2024

ab 14:30 Uhr