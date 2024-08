Solar und Wind legen zu im Landkreis Bayreuth

Neue Zahlen zu erneuerbaren Energien

Das Landesamt für Umwelt hat aktuelle Zahlen für den Ausbau der erneuerbaren Energien in Bayern veröffentlicht. Die Zahlen beziehen sich auf das Jahr 2022. Auf Gemeinde- und Landkreisebene sind dies die aktuellsten verfügbaren Werte.

Im Landkreis Bayreuth ist die Stromerzeugung mit erneuerbaren Energien um 13 Prozent angestiegen.

Im Jahr 2022 waren im Landkreis Bayreuth 49 Windenergieanlagen, 53 Biomasseanlagen, 69 Wasserkraftanlagen, 7.252 Photovoltaik-Dachanlagen und 35 PV-Freiflächenanlagen in Betrieb. Diese erzeugten so viel Strom, dass der Landkreis seinen Stromverbrauch komplett mit erneuerbaren Energien decken konnte. Trotz leicht gestiegenem Stromverbrauchs wurde sogar ein Überschuss von 37 Prozent erzeugt. Diese Überschüsse werden ins Netz eingespeist und bringen die Energiewende voran. Zum Vergleich: Der Anteil an erneuerbaren Energien am Stromverbrauch beträgt im bayerischen Durchschnitt 53 Prozent und in Oberfranken 59 Prozent.

Der Zuwachs im Landkreis geht hauptsächlich auf neue Solaranlagen zurück. Im Jahr 2022 wurden 600 zusätzliche Anlagen installiert. Auch die Windkraft hat zugelegt, was aber nicht auf einen Zubau von Windkraftanlagen sondern darauf zurückzuführen ist, dass das Vergleichsjahr 2021 sehr windarm war. 2022 wurde wieder das normale Niveau erreicht.

Eine detaillierte Auswertung für den Landkreis und die kreisangehörigen Gemeinden kann unter folgendem Link heruntergeladen werden:

https://klima.landkreis-bayreuth.de/media/12680/energieatlas-sachstand-ee-region-bayreuth-2024_08_14.pdf

Für ihr Engagement im Bereich der erneuerbaren Energien wurde die Region Bayreuth kürzlich von der Agentur für Erneuerbaren Energie ausgezeichnet. Damit wurde das langjährige und erfolgreiche Engagement des Landkreises im Klimaschutz und die gute Kooperation mit der Stadt Bayreuth im Bereich der Energiewende gewürdigt.