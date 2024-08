Polizeibericht Hochfranken vom 15.08.2024

Polizeiinspektion Coburg

37-Jähriger eignet sich sturzbetrunken Fahrrad an

COBURG. Einen gestürzten und vermutlich betrunkenen Radfahrer meldeten Passanten am Mittwochnachmittag der Coburger Polizei. Beamte griffen den Mann in einem Gebüsch liegend in der Innenstadt auf.

Zeugen wendeten sich am Mittwoch um 15 Uhr an eine Streife der Coburger Polizeiinspektion auf Höhe des Albertsplatz und machten auf einen auffälligen Radfahrer aufmerksam, der in Richtung Parkhaus Zinkenwehr unterwegs war.

Die Streife fand den 37-jährigen Coburger schließlich volltrunken in einer Hecke liegend hinter dem Parkhaus. Ein Fahrrad fanden die Polizisten allerdings nicht. Da der Mann deutlich unter dem Einfluss von Alkohol stand, führten die Beamten einen Alkotest durch. Dieser ergab einen Wert von 2,9 Promille. Nachdem ein Zeuge den Mann auf einem Fahrrad fahren sah, bestand der Verdacht einer Alkoholfahrt. Deshalb ordneten die Polizisten eine Blutentnahme im Coburger Klinikum an.

Auf der Suche nach dem gesuchten Fahrrad stellte sich heraus, dass der 37-Jährige sich dies vorher von einem bis dato Unbekannten geborgt haben soll. Der unbekannte Zeuge hat nach dem Sturz das Fahrrad nach derzeitigem Ermittlungsstand auch wieder an sich genommen.

Die Beamten suchen nun nach unbeteiligten Zeugen, die den Radfahrer am Mittwoch um 15 Uhr im Bereich des Albertsplatz, der Kuhgasse und dem Parkhaus Zinkenwehr bemerkt haben. Weiterhin wird der Fahrradbesitzer gesucht, dessen Fahrrad der 37-Jährige genutzt hat.

Die Beamten ermitteln wegen Trunkenheit im Verkehr sowie dem unbefugten Gebrauch eines Fahrrades gegen den 37-Jährigen.

Langfinger steigen in Bauwagen ein

GROßHEIRATH, LKR. COBURG. Einen geringen Betrag an Münzgeld sowie zwei Akkus von Elektrowerkzeugen entwendeten Diebe in der Nacht zum Mittwoch aus einem Bauwagen auf einer Baustelle in Großheirath.

In der Zeit von Dienstag, 16 Uhr bis Mittwoch, 5.45 Uhr stiegen der oder die Unbekannten über ein nicht ausreichend verriegeltes Fenster in den Bauwagen eines Garten- und Landschaftsbauers auf einer Baustelle in der Schulstraße ein.

Aus dem Inneren entwendeten die Unbekannten einen mittleren zweistelligen Eurobetrag Münzgeld, sowie zwei Akkus.

Die Coburger Polizei ermitteln nun wegen Diebstahls. Sachdienlich Zeugenhinweise werden auch hier unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 entgegengenommen.

Polizeiinspektion Kronach

Motorsäge entwendet

Steinwiesen. Bereits am vergangenen Samstagmorgen ließ ein Waldarbeiter seine Motorsäge der Marke Stihl auf einem Holzstapel im Neufanger Wald liegen. Als er die Säge am Nachmittag wieder holen wollte, war sie verschwunden. Der Diebesschaden beträgt ca. 850 Euro.

Anhänger entwendet

Kronach. Am vergangenen Wochenende wurde ein in der Rodacher Straße unversperrt abgestellter Anhänger durch zunächst unbekannte Täter entwendet. Aufgrund vorhandener Videoaufzeichnungen konnten die Täter jedoch schnell ermittelt werden. Die beiden Beschuldigten im Alter von 36 und 52 Jahren gaben den Diebstahl auch zu. Da sich der Fahrer des Zugfahrzeuges nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis befand wird er zudem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt.

Polizeiinspektion Kulmbach

Pkw beschädigt, Zeugin notiert sich Kennzeichen

Kulmbach – Am Mittwochnachmittag wurde beim Rangieren in der Fritz-Hornschuch-Straße ein geparkter Skoda Yeti beschädigt. Hierbei wurde das Kennzeichen und die Stoßstange des Pkw vorne eingedellt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 500,– Euro. Der Unfallverursacher fuhr anschließend weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Allerdings gab es eine aufmerksame Zeugin, die den Vorfall beobachtet hatte und sich das Kennzeichen notierte. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Maschendrahtzaun beschädigt – Zeugen gesucht

Mainleus – Am Mittwoch zwischen 10 Uhr und 12 Uhr wurde in der Schlesierstraße ein Metallzaunpfosten umgefahren. Es könnte einen Zusammenhang mit einem Liefer-Lkw bestehen, der zu diesem Zeitpunkt in dem engen Wohngebiet gesichtet wurde. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei in Kulmbach unter 09221/609-0 in Verbindung zu setzen.

Motorradfahrerin stürzt

Kasendorf – Am 14.08.2024 gegen 17:15 Uhr ereignete sich ein Unfall mit einer 16-jährigen Krad-Fahrerin. Sie fuhr von Azendorf kommend Richtung Kasendorf. In dem dortigen Waldstück kam sie alleinbeteiligt in einer Linkskurve ins Rutschen und wurde dann über die Leitplanke geschleudert. Die freiwillige Feuerwehr Kasendorf und Bergwacht waren vor Ort und bargen die Krad-Fahrerin. Die Fahrerin war ansprechbar und wurde ins Klinikum Kulmbach zur weiteren Behandlung verbracht. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2.000,– Euro.