Polizeibericht Fränkische Schweiz vom 15.08.2024

Polizeiinspektion Bamberg-Stadt

E-Scooter entwendet

BAMBERG. Ein in der Ludwigstraße abgestellter schwarzer E-Scooter der Marke Segway-Ninebot wurde in der Nacht von Montag auf Dienstag entwendet, obwohl dieser mit einem Schloss an einem Metallpfahl befestigt war. Der Entwendungsschaden wurde mit 300 Euro beziffert.

Scharf auf E-Bike

BAMBERG. Ein versperrtes weißes E-Bike der Marke Diamant Trek Juna wurde in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Letzengasse entwendet. Der entwendungsschaden beläuft sich auf knapp 2700 Euro. Zeugenmeldungen hinsichtlich des Diebstahls nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt unter Tel.: 0951/9129-210 entgegen.

Zeugen gesucht

BAMBERG. Am Mittwoch zwischen 07.40 Uhr und 14.00 Uhr wurde der rechte Außenspiegel eines vor der Brose Arena in der Forchheimer Straße geparkten schwarzen Mazda von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Da hierdurch auch die Beifahrertür in Mitleidenschaft gezogen wurde, beläuft sich der Sachschaden auf ca. 2500 Euro.

Polizeiinspektion BAMBERG-LAND

Verkehrsunfallfluchten

SCHESSLITZ: Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte im Laufe des Mittwochs beim Vorbeifahren einen im Tannenweg geparkten weißen Pkw Seat. Obwohl ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro entstand, entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Wer kann Hinweise auf den Flüchtigen geben?

Sonstiges

ZAPFENDORF: Am Mittwochabend wurde die Polizei zu einem verbalen Familienstreit gerufen. Dieser konnte zunächst von den Beamten geklärt werden. Als die Streifen jedoch abrücken wollten, wurde der betrunkene Ehemann wieder aggressiv und sollte deswegen in Gewahrsam genommen werden. Hierbei leistete der 47-Jährige vehement Widerstand. Zudem beleidigte er und bedrohte er die eingesetzten Beamten durchgehend. Der Randalierer musste die Nacht in der Ausnüchterungszelle verbringen. Er wurde bei dem Vorfall leicht verletzt, die Beamten blieben unverletzt.

Verkehrspolizeiinspektion Bamberg

Verkehrskontrolle mit Folgen

Forchheim. Einer Streife der Verkehrspolizei Bamberg fiel am Mittwoch gegen Mittag ein Kleintransporter mit ausländischem Kennzeichen auf der B 470 bei Forchheim auf. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle wurden Verstöße gegen das Fahrpersonalgesetz festgestellt. Des Weiteren ergaben sich beim Fahrer Hinweise auf Drogenkonsum. Da ein Vortest positiv verlief und der Fahrer den Konsum einräumte, folgte im Anschluss eine Blutentnahme und die Unterbindung der Weiterfahrt.

Polizeiinspektion Ebermannstadt

Ladendiebstahl

Ebermannstadt. Bereits am Donnerstag, den 08.08.2024, kam es im Drogeriemarkt im Markgrafenweg in Ebermannstadt zu einem Diebstahl. Einer Mitarbeiterin fiel zunächst ein Mann auf, der sich am Regal mit den Gesichtspflegeprodukten aufhielt. Als er kurz darauf eilig die Filiale verließ, schlug die Diebstahlsicherung des Geschäftes an. Dem bislang unbekannten Täter gelang jedoch die Flucht. Er hatte offensichtlich Gesichtspflege im Wert eines hohen dreistelligen Betrags in seinen Rucksack gesteckt, um dann mit dem Diebesgut zu flüchten.

Der Täter war männlich, ca. 40 Jahre alt, ungepflegtes Erscheinungsbild, hatte dunkle Haare, welche er in einem Pferdeschwanz trug und führte einen blau-schwarzen Rucksack mit sich. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ebermannstadt unter Tel: 09194 / 7388-0 in Verbindung zu setzen.

Polizeiinspektion Forchheim

Diebstähle

Forchheim. Am Mittwoch im Zeitraum 09:20 Uhr – 11:40 Uhr wurde ein rotes Kinderfahrrad der Marke „Woom“ entwendet. Das Fahrrad befand sich abgesperrt am Fahrradabstellplatz in der Nähe des Spielplatzes der Lebenshilfe im John-F.-Kennedy-Ring. Der Entwendungsschaden beläuft sich auf ca. 490 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Forchheim in Verbindung zu setzten. (Tel.: 09191/7090-0)

Sonstiges

Forchheim. Am Mittwoch gegen 20:52 Uhr wurde in der Bamberger Straße der Fahrer eines E-Scooters einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Ein hierbei durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,12 Promille. Beim 30-jährigen Fahrer wurde daraufhin eine Blutentnahme angeordnet und es erfolgte eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Polizeiinspektion Lichtenfels

Kleine Ursache, Große Wirkung

Eine kurze Unachtsamkeit wurde einem tschechischen Kraftfahrer zum Verhängnis. Der 57jährige kam mit seinem Pkw in Burgkunstadt nach rechts von der Bundesstraße ab und überfuhr die abgesenkte Schutzplanke. Hierbei wurde der Kraftstofftank des Fahrzeugs aufgerissen und der Diesel entleerte sich ins Erdreich. Die Straßenmeisterei war zum Abbinden der Betriebsstoffe vor Ort. Mit dem Ausbaggern des verunreinigten Bodens wurde eine Spezialfirma beauftragt; weiterhin wurde ein Mitarbeiter vom Wasserwirtschaftsamt Kronach über den Sachverhalt informiert.

Der beschädigte Pkw musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf 10000 EUR geschätzt.

Mit betrügerischer Absicht unterwegs

Opfer eines Betrugs wurde gestern Vormittag ein 75jähriger Mann aus Altenkunstadt. Über einen Flyer in seinem Briefkasten wurde er auf die Firma „Mr. Clean Reinigungstechnik“ aufmerksam. Er beauftragte die Firma mit der Reinigung der Glasüberdachung seiner Terrasse und vereinbarte mit den Männern einen vierstelligen Betrag. Nach Beendigung der Arbeiten wurde das Geld den Reinigungskräften bar übergeben.

Da die Arbeiten nur unzureichend und sehr unprofessionell ausgeführt wurden kamen einem Verwandten Zweifel und er verständigte die Polizei. Die Beamten konnten die beiden ausländischen Arbeiter antreffen und kontrollieren. Hierbei wurde festgestellt, dass diese bereits mehrfach wegen Betrügereien in Erscheinung getreten sind. Bei der Firma „Mr. Clean“ handelt es sich um eine nicht existente Firma.

Da vom Geschädigten vorab ein Vertrag unterzeichnet wurde und der Geldbetrag in Höhe von 4500 EUR freiwillig an die Betrüger übergeben wurde, wurden von der Staatsanwaltschaft weitere Maßnahmen verneint.