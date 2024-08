Polizeibericht Erlangen / Landkreis ERH vom 15.08.2024

Polizeiinspektion Erlangen – Stadt

Unbelehrbarer Verkehrsteilnehmer

Scheinbar unbelehrbar zeigte sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein Verkehrsteilnehmer.

Am Mittwochabend (14.08.2024), gegen 23:20 Uhr, führte eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt bei einem 26-jährigen eine Verkehrskontrolle durch. Dieser war mit einem E-Scooter im Bereich des Papellierweg unterwegs. Im Verlauf der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der Verkehrsteilnehmer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand.

Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme durchgeführt. Nach Abschluss der Sachbearbeitung wurde der Mann entlassen.

Das Verständnis über die getroffenen polizeilichen Maßnahmen hielt sich scheinbar in Grenzen. So konnte er um 00:35 Uhr, in der Jaminstraße, erneut fahrend auf einem E-Scooter festgestellt werden. Nach Durchführung einer weiteren Blutentnahme wurde nun auch noch der E-Scooter sichergestellt, um eine erneute Fahrt zu verhindern.

Aufgrund der wiederholten Begehung der Verkehrsordnungswidrigkeit, erhöht sich auch das Bußgeld, so dass der Mann mit einer empfindlichen finanziellen Strafe rechnen muss.

Polizeiinspektion Erlangen-Land

Drogenfahrt unterbunden

Kalchreuth – Mittwochnacht gegen 23 Uhr wurde ein 24-Jähriger Mann an einem Wanderparkplatz von einer Polizeistreife angehalten. Der junge Mann war gerade dabei in seinen Pkw zu steigen.

Beim Betroffenen wurde eindeutige drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Offenbar hatte der 24-Jährige im Bereich der Parkfläche Drogen konsumiert.

Der Mann war fahruntüchtig. Eine Fahrt mit dem Wagen wurde von den Polizeibeamten unterbunden. Der Fahrzeugschlüssel wurde präventiv sichergestellt.

Ein Bekannter wurde zur Abholung des Mannes verständigt. Seinen Autoschlüssel bekommt der 24-Jährige im nüchternen Zustand zurück.

Polizeiinspektion Herzogenaurach

– Fehlanzeige –

Polizeiinspektion Höchstadt a. d. Aisch

Korrekturzug führt zum Verkehrsunfall

Mühlhausen (Mfr) – Eine 60-jährige Fahrzeugführerin parkte am frühen Abend ihr Fahrzeug auf einem öffentlichen Parkplatz in Mühlhausen. Da diese allerdings mit ihrer Parkposition nicht zufrieden war, setzte sie zum Korrekturzug an, ohne auf den rückwärtig vorbeifahrenden Verkehr zu achten. Infolgedessen kam es zum Zusammenstoß mit einem vorbeifahrenden Fahrzeug. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von jeweils 2.000 Euro.

Stark beißender Geruch an unbewohntem Wohnanwesen festgestellt

Hemhofen – Am späten Mittwochnachmittag kam es zu einem größeren Einsatzgeschehen mit Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr in Hemhofen. Durch umliegende Nachbarn wurde ein stark beißender Geruch von einem aktuell unbewohnten Grundstück wahrgenommen. Vor Ort wurde dies durch die ersten Einsatzkräfte bestätigt. Der Bereich wurde zunächst durch die Feuerwehr abgesperrt. Mehrere Messungen der Feuerwehr mit Hinzuziehung von Spezialkräften konnten keine gesundheitsgefährdenden Stoffe nachweisen. Die Polizei Höchstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.