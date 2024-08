Kulturinitiative Bad Staffelstein lädt ein zur Ausstellung zum Thema „Klimawandel“

Sowohl am Samstag, 17. August, als auch am Sonntag, 18. August, ist die Ausstellung in der Alten Darre in Bad Staffelstein zum Thema Klimawandel noch geöffnet. Von 14 bis 17 Uhr kann man die Werke des Arbeitskreises Kunst noch besichtigen und sich von der hohen Qualität der ausgestellten Arbeiten überzeugen. Die Bandbreite reicht dabei von Bleistiftzeichnungen über Aquarelle und mit Ölfarben gezeichnete Bilder bis hin zu Objektkunst. Insgesamt 32 Werke sind dabei zu sehen, die sich mit dem Thema Klimawandel beschäftigen.

Zusätzlich ist an beiden Tagen der Stadtturm zur Besichtigung geöffnet. Aus rund 35 Metern Höhe kann man den Blick über die Stadt und die Gegend schweifen lassen. Der Eintritt an beiden Tagen ist frei und nicht an eine Mitgliedschaft gebunden.