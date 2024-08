Jahn Forchheim empfängt den Aufsteiger SV Schwaig

Am Samstag um 15.00h gastiert der SV Schwaig an der Kaiser-Heinrich-Straße

Gegen des SV Schwaig ist es auf Jahn-Seite an der Zeit den ersten Sieg zu Hause einzufahren. Nach der unnötigen Auswärtsniederlage in Weißenburg sind Tore gefragt. Zahlreiche klare Tormöglichkeiten konnte man nicht verwerten und musste durch bittere Gegentreffer, die selbstverschuldet waren, die Heimreise antreten.

„Der TSV Weißenburg nutzte sehr effizient unsere eigenen Unzulässigkeiten aus und gewann dementsprechend nicht unverdient, da wir nicht in Lage waren, unsere hochkarätigen Chancen in Tore umzuwandeln. Zwei Tore in vier Spielen sind einfach zu wenig um in der Landesliga als Sieger vom Platz zugehen. Auch wenn man gefühlt 70% Ballbesitz hat, zählen im Fußball am Ende die Tore, die wie gerade nicht machen.

Wir sind aber überzeugt, dass die Jungs am Samstag im letzten Drittel wieder Ihre Kaltschnäuzigkeit finden und sich belohnen. Mit dem SV-Schwaig erwarten wir einen Aufsteiger, der für uns noch etwas unbekannt ist. Wir werden uns aber sehr gut vorbereiten auf diese Partie und dem Gegner, der uns wiederum alles abverlangen wird“, so Holger Denzler.