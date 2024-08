Ist das Demenz? – Kostenloser Online-Vortrag zur Diagnostik von Demenzerkrankungen

Am Montag, den 16. September 2024 veranstaltet die Fachstelle für Demenz und Pflege Oberfranken einen kostenlosen Online-Vortrag zum Thema „Demenzdiagnostik“. Von 16.00 bis 18.00 Uhr referiert Dr. Michael Lorrain über die Diagnosestellung von Demenzerkrankungen, insbesondere der Alzheimer-Erkrankung. Der Vortrag findet im Rahmen der fünften Bayerischen Demenzwoche statt.

Dr. Lorrain bringt im Rahmen des Vortrages allen Interessierten die Diagnostik von Demenzerkrankungen näher. Er thematisiert die Bedeutung einer frühzeitigen Diagnose, konkrete Diagnoseverfahren sowie den Umgang mit der Diagnose Demenz. Zudem beantwortet Dr. Michael Lorrain häufig auftretende Fragen aus seiner beruflichen Praxis. Im Anschluss an den Vortrag können themenspezifische Fragen an den Referenten und das Team der Fachstelle für Demenz und Pflege Oberfranken gestellt werden. Dr. Michael Lorrain ist Neurologe und Vorstandsvorsitzender der Alzheimer Forschung Initiative Deutschland. Im Rahmen zahlreicher öffentlicher Auftritte sensibilisierte er bereits für die Alzheimer-Erkrankung. Die Veranstaltung richtet sich an An- und Zugehörige von Menschen mit Demenz, professionell und ehrenamtlich Tätige, die sich zum Thema Demenz weiterbilden möchten und alle Interessierten.

Um Anmeldung zur Online-Veranstaltung wird gebeten per E-Mail an info@demenz-pflege-oberfranken.de oder telefonisch unter 09281 / 57 500.