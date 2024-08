In der Bayreuther Stadtbibliothek steht jetzt ein Taschentauschbaum

Umweltbewusst und praktisch – so einfach geht das, mit dieser charmanten Idee: Dem Taschentauschbaum. Von ihm können die Nutzerinnen und Nutzer der Stadtbibliothek ebenso wie die Umwelt profitieren. Die geniale Idee setzt darauf, überflüssige Tüten und Taschen aller Art zu vermeiden. Der Taschentauschbaum ist noch dazu im Alltag eine hilfreiche und praktische Unterstützung für alle, die eine Stofftasche zum Transport ihrer entliehenen Medien benötigen. Bereits in einigen Bibliotheken findet man solch ein „Gewächs“ und nun wurde auch in Bayreuth diese wunderbare Idee umgesetzt.

Das Prinzip: Wer einen überzähligen Beutel, von denen man zuhause meist zu viele in Schubladen hortet, abgeben möchte, kann diesen einfach an den Taschentauschbaum im Marktplatzbereich der RW21 Stadtbibliothek hängen. Wer keine Tasche zur Hand hat, aber eine benötigt, zum Beispiel für den Transport von Bibliotheksbüchern, „pflückt“ sich dann einfach eine.

Nachhaltiges Handeln, auch in kleinen Dingen, wirkt. Mit dem Taschentauschbaum ist ein weiteres grünes Projekt der Stadtbibliothek Bayreuth entstanden. Jörg Weinreich, Leiter der Stadtbibliothek Bayreuth und Mitglied im Arbeitskreis „Nachhaltige Bibliotheken“, freut sich, diesen weiteren Baustein auf dem Weg zu einer nachhaltigen Bibliothek anbieten zu können.