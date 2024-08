Hof: Online-Demenz Partner -Schulung und Fallbesprechungen für Interessierte

Im Anschluss an die Bayerische Demenzwoche lädt die Fachstelle für Demenz und Pflege Oberfranken am Dienstag, 1. Oktober 2024 von 18.30 bis 20.00 Uhr zur kostenlosen Online-Demenz Partner-Schulung ein. Ergänzt wird die Schulung durch einen zweiten Online-Termin am Dienstag, 8. Oktober 2024, ebenfalls von 18.30 bis 20.00 Uhr, bei dem die Fragen der Teilnehmenden zum Thema Demenz beantwortet werden.

Im Rahmen der 90-minütigen Intensivschulung am 1. Oktober 2024 informieren die Mitarbeiterinnen der Fachstelle für Demenz und Pflege Oberfranken über das Krankheitsbild Demenz, den Umgang mit Betroffenen und die verfügbaren Entlastungsangebote.

Um den Fragen und Anliegen aller Zuhörenden gerecht zu werden, findet ein zusätzlicher Online-Austausch am 8. Oktober 2024 statt. Dort können alle Interessierten ihre Fragen zum Thema Demenz an die erfahrenen Mitarbeiterinnen der Fachstelle für Demenz und Pflege Oberfranken stellen. Zielgruppen der Online-Schulung sind pflegende Angehörige und andere Interessierte, die im privaten oder beruflichen Bereich Kontakt zu Menschen mit Demenz haben.

Die Teilnehmenden erhalten nach Abschluss der Schulung eine Teilnahmebestätigung und eine Informationsbroschüre und dürfen sich geschulte Demenz Partner nennen. Um Anmeldung zur Online-Schulung wird gebeten per E-Mail an info@demenz-pflege-oberfranken.de oder telefonisch unter 09281 / 57 500.