Geld von der Stadt Bamberg für Gebäudebegrünung

Klima- und Umweltamt startet neues Förderprogramm zur privaten Dach- und Fassadenbegrünung

Um vor dem Hintergrund steigender Temperaturen auch in Zukunft eine lebenswerte Stadt zu erhalten, setzt die Stadt Bamberg eine weitere Maßnahme aus dem Klimaanpassungskonzept um und fördert künftig Begrünungen von privaten Gebäuden. „Das Förderprogramm ist einer von vielen verschiedenen Bausteinen im Kampf gegen Hitze in der Stadt. Es zielt darauf ab, unsere Stadt zu begrünen, die Lebensqualität in unserer Stadt zu erhöhen und das Stadtklima zu verbessern“, betont der Zweite Bürgermeister und Klimareferent Jonas Glüsenkamp.

Das vom Klima- und Umweltamt erarbeitete Förderprogramm wurde jüngst vom Stadtrat einstimmig verabschiedet. Mit dem Programm werden nicht nur Dach- und Fassadenbegrünungen gefördert, sondern beispielsweise auch die Begrünung anderer vertikaler Objekte wie Zäune und Gabionen. Anträge können ab dem 1. Oktober 2024 eingereicht werden. Antragsberechtigt sind neben Vermieterinnen und Vermietern, u.a. auch Mieterinnen und Mieter, Genossenschaften, Vereine und Unternehmen. Diese finanzielle Unterstützung soll Anreize schaffen, um die grüne Infrastruktur in Bamberg auszubauen und die zahlreichen positiven Auswirkungen von Begrünungen zu nutzen.

Begrünungen bieten laut Glüsenkamp auch Tieren wie Insekten einen Lebensraum und verbessern durch Sauerstoffproduktion, CO2- und Luftschadstoffbindung, Lärmreduzierung und Schattenbildung nicht nur das Stadtklima. „Außerdem führt Begrünung in vielerlei Hinsicht gesundheitliche, soziale aber auch ökonomische Wohlfahrtswirkungen für die Bevölkerung. Wo für Grünflächen der Platz in einer verdichteten Stadt fehlt, lassen sich auch über Dach-, Zaun- und Fassadenbegrünungen wertvolle, innerstädtische Naturoasen schaffen“, so der Klimareferent. Um anschaulich die Vorteile von Begrünung hautnah zu erleben, wird vom 27. August bis zum 2. Oktober 2024 an der Kettenbrücke, Ecke Heinrichsdamm, ein begrüntes Sitzmobiliar mit vertikaler und horizontaler Begrünung zu finden sein.

Die wichtigsten Informationen zusammengefasst:

Start der Antragsfrist: Ab dem 1. Oktober und bis zum 30. November 2024 kann eine Förderung beantragt werden.

Abgabe der Anträge: Die Beantragung ist ab dem 1. Oktober schriftlich möglich. Die Anträge können über das Online-Formular der Stadt Bamberg auf der Projektseite www.stadt.bamberg.de/förderung-gebäudebegrünung eingereicht werden.

Vergabe der Mittel: Wer zuerst kommt, begrünt zuerst. Das heißt, innerhalb der Antragsfrist eingereichte Anträge werden in der Reihenfolge ihres vollständigen Eingangs bewilligt.

Alle wichtigen Fragen zum Förderprogramm werden unter www.stadt.bamberg.de/förderung-gebäudebegrünung beantwortet.