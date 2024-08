Gästewanderung in Bischofsgrün

Der Fichtelgebirgsverein und die Kur- und Tourist-Information Bischofsgrün laden Sie sehr herzlich zur nächsten Gästewanderung der Sommersaison 2024 ein:

Wir wandern im Kösseinegebiet

Nach PKW-Anfahrt in Fahrgemeinschaften zum Wanderparkplatz in Hohenbrand wandern wir zunächst zum zwischen der Kösseine und der Luisenburg gelegenen Haberstein, der zur Unterscheidung vom am Schneeberg gelegenen Haberstein auch der Große Haberstein genannt wird. Der weitere Weg führt uns vorbei an schönen Aussichtspunkten bzw. Felsformationen wie Burgsteinfelsen und Püttnersfels nach gut 3 Stunden und knapp 400 Höhenmetern im Aufstieg auf den Kösseinegipfel (bis dahin ca. 10 km), einen der schönsten Aussichtsberge des Fichtelgebirges, wo wir uns eine Rast und Stärkung im Kösseinehaus verdient haben. Nach der Einkehr steigen wir auf dem kürzesten Weg ab zum Ausgangspunkt.

Termin: Mittwoch, 21.08.2024