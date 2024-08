FCE Bamberg nach Derbysieg bei der SpVgg Greuther Fürth II gefordert

Der FC Eintracht Bamberg gastiert am Samstag, 17. August, bei der U23-Auswahl der SpVgg Greuther Fürth. Anpfiff der Partie ist um 14 Uhr.

Gernlein nach Derbysieg: „Das Gefühl bewusst wahrnehmen“

Der FC Eintracht Bamberg jubelte am vergangenen Wochenende nach dem 2:1-Derbysieg über den 1. FC Schweinfurt. Mit einer ausgeglichenen Bilanz von zwei Siegen und zwei Niederlagen rangieren die Domreiter mit sechs Punkten nach vier Spieltagen auf dem zehnten Tabellenplatz der Regionalliga Bayern.

„Für die Jungs war es die Bestätigung, dass die Entwicklung in die richtige Richtung geht und wir nicht nur spielerisch oder kämpferisch, sondern jetzt auch mal ergebnistechnisch in so einem Spiel überzeugen können. Das Gefühl gilt es bewusst wahrzunehmen und die Überzeugung zu transportieren, das kann ein sehr wichtiger Sieg für den weiteren Weg sein“, sagt Cheftrainer Jan Gernlein.

Die Domreiter treffen nun auf die Zweitvertretung der SpVgg Greuther Fürth, die stark in die Saison gestartet ist.

Das ist der Gegner: SpVgg Greuther Fürth II

Die U23-Auswahl der SpVgg Greuther Fürth belegt aktuell mit neun Punkten aus vier Spielen den fünften Platz. Am ersten Spieltag kamen die Kleeblätter noch mit 2:6 gegen den FC Augsburg II unter die Räder, es folgten drei Siege in Serie. Zuletzt gewann man deutlich mit 4:1 beim TSV Buchbach. Daniel Kasper war dabei der alles überragende Mann auf dem Platz und erzielte alle vier Treffer der Fürther. Der 22-Jährige schraubte sein Torekonto damit bereits auf sieben Tore in der laufenden Spielzeit.

Trainer der Mannschaft ist seit dieser Saison Leonhard Haas. Der 42-Jährige spielte unter anderem für die SpVgg Greuhter Fürth und den FC Ingolstadt in der 2. Bundesliga. Sein Co-Trainer ist Julian Kolbeck, der in der Saison 2021/22 als Cheftrainer beim FC Eintracht Bamberg an der Seitenlinie stand.

„Wir hatten in der letzten Saison immer wieder Probleme gegen Zweitvertretungen und wollen uns selbst jetzt mal beweisen, dass wir auch hier stabil sein können. Fürth hat eine tolle Offensivabteilung und mit Adlung und Prib viel Erfahrung, dazu kommt mit Leo Haas ein sehr guter Trainer. Das wird ein interessanter Test für uns, um zu sehen, ob man die Leistung von letzter Woche bestätigen kann“, so Gernlein im Vorfeld der Partie.

Das Personal

Ben Olschewski, Andreas Mahr und Simon Kollmer stehen weiterhin nicht zur Verfügung.