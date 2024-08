Familien-Sommerfest der CSU Burk 2024

Während im vergangenen Jahr das Familienfest wegen des schlechten Wetters abgesagt werden musste, traf man sich in diesem Jahr bei „Kaiserwetter“ auf der Minigolfanlage in Forchheim. Am frühen Nachmittag kamen bereits die Kids zu einer Gaudi-Olympiade auf die Sportinsel, um einen Fünfkampf zu absolvieren. Unter dem Motto – „Laufen, Springen, Werfen einmal anders“ mussten sie unter anderem Gummistiefel weitwerfen, mit Wasserspritzen Luftballons abschießen, Bananenkisten – Hürden laufen, mit Wasser gefüllten Schöpfkellen einen Hindernis-Parcours absolvieren und einen Messerbecher füllen und mit Tennisbällen dem Frosch ins Maul – werfen. Wer alle Stationen durchlaufen hatte durfte anschließend, gesponsert von der CSU Burk als Preis, eine Runde Minigolf spielen. Da es sehr warm war, kamen auch Wasserbomben zum Einsatz, was nicht nur den Kindern Spaß machte!

Bei Köstlichkeiten wie Kaffee und Kuchen aber auch guten Brotzeiten und Getränken, konnte der Vorsitzende und Stadtrat Holger Lehnard anschließend sehr viele Eltern und Mitgliedern auf der Minigolfanlage begrüßen. Besonders freute es die Runde, dass Bürgermeister Udo Schönfelder vorbei schaute. Holger Lehnard bedanke sich bei allen, die die Kids-Olympiade mit organisiert und durchgeführt haben. Sein besonderer Dank galt Eva Gügel und Anna-Maria Schink, die die Kinder mit Klebe-Tattoos schmückten und „Perlen-Armbänder“ mit ihnen anfertigten. Ein Dank galt seiner Frau Maria-Luise Lehnard, die den Part der Reservierungen in die Hand genommen hatte.