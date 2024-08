Brand in Kronach

Kronach (Stadt) – Am Donnerstagnachmittag, 15.08.24, gegen 16:40 Uhr, ging über Notruf telefonisch die Mitteilung über einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Pfählangerstraße in Kronach ein.

Die Feuerwehr Kronach war mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. Ein Übergreifen auf andere Wohnungen im Gebäude konnte durch die Feuerwehreinsatzkräfte verhindert werden. Einsatzkräfte von Polizei und Rettungsdienst waren ebenfalls vor Ort präsent.

Die Brandursache ist noch ungeklärt. Der Kriminaldauerdienst Coburg hat erste Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, welche durch den Brandermittler der Kriminalpolizeiinspektion Coburg fortgeführt werden.

Die Terrasse als auch die betroffene erdgeschossige Eigentumswohnung (ETW) wurden durch den Brand stark in Mitleidenschaft gezogen. Die Bewohner der ETW waren zum Zeitpunkt des Brandes nicht zu Hause. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Es blieb bei Sach-/Gebäudeschaden, welcher sich bei geschätzten 150.000,-€ bewegt.