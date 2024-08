Bayreutherin Anne Haug ist „Athletin des Monats“ der Professional Triathleten Organisation (PTO)

Für den Monat Juli wurde die Bayreutherin zur Athletin des Monats von der Professional Triathleten Organisation (PTO) gewählt. 8:02:38 Stunden – mit dieser neuen Weltbestzeit ist Anne Haug am 7. Juli bei der Challenge Roth in die Triathlon-Geschichtsbücher eingegangen. Daniela Ryfs Rekord aus dem Vorjahr unterbot die 41-Jährige damit um satte sechs Minuten und lief mit 2:38 Stunden außerdem den zweitschnellsten Marathon des Tages. Lediglich der Sieger des Männerrennens, Magnus Ditlev (DEN), war in der dritten Disziplin schneller. Ditlev sowie die Australierin Ashleigh Gentle und Sam Laidlow (FRA) standen für diesen Monat ebenfalls auf der Shortlist zur Wahl des „Athlete of the Month“. Für die herausragende Leistung in Roth wurde Anne Haug jedoch zur klaren Siegerin gewählt.

„Es ist eine echte Ehre“, sagte die Haug über die Auszeichnung. „Ich bin darauf sehr stolz, wenn man bedenkt, was wir das ganze Jahr über für großartige Leistungen gesehen haben. Es ist einfach toll, die Entwicklung unseres Sports mitzuerleben und die Möglichkeit zu haben, seit fast 19 Jahren ein Teil davon zu sein.“ Ihr Rekordrennen von Roth kann sie derweil selbst noch nicht ganz fassen – der Saisonstart war für Anne Haug krankheitsbedingt schließlich alles andere als reibungslos verlaufen. „Um ehrlich zu sein, fühlt es sich immer noch ein wenig unwirklich an. Wenn ich mir ein perfektes Rennszenario hätte ausmalen können, wäre es genau so gelaufen. Ich war beim Schwimmen in der Spitzengruppe und auf dem Rad sofort in Führung. Das gibt einem die Freiheit, das Tempo selbst zu bestimmen und ein wenig Kontrolle über das Geschehen zu haben. Und wer schon einmal an einem Rennen in Roth teilgenommen hat, weiß, wie sehr einen die Menschenmassen auf der Laufstrecke mitreißen können. Vor allem, wenn es dein Heimrennen ist. Ich habe immer geglaubt, dass es möglich ist, beim Marathon unter 2:40 Stunden zu laufen, aber nicht nach diesem krankheitsbedingten Achterbahnjahr.“

Nur drei Wochen nach der Challenge Roth ging es für Anne Haug auf die kürzere Strecke der London T100. Mit Platz elf war sie dabei sportlich hinter ihren Erwartungen geblieben, dem Rennerlebnis schien das jedoch keinen Abbruch getan zu haben. „Es war verrückt, wieder in London zu sein – ein echter Flashback“, so die Ranglistenvierte des PTO-Rankings. „Ich bin dort vor zwölf Jahren bei den Olympischen Spielen gestartet und weiß daher, wie sportverrückt die ganze Stadt ist und wie sehr sie sich für Triathlon interessiert. Leider hatte ich nicht genug im Tank, um um das Podium zu kämpfen, aber es war ein großartiges Rennen und ich freue mich schon auf das nächste T100-Rennen auf Ibiza Ende September.“ Auf die spanische Insel reist Haug als Vorjahressiegerin.

Info Jury PTO Athlete of the Month

Die Auszeichnung zum „PTO Athlete of the Month“ ehrt seit dem Jahr 2023 monatlich einen Athleten oder eine Athletin, die herausragende Rennleistungen gebracht, bedeutende Fortschritte in der PTO-Rangliste geschafft oder besondere Herausforderungen bewältigt haben. Sie werden gewählt von einer Jury aus Triathlon-Medien, darunter Global Triathlon Network (GTN), Triathlete, Triathlon Magazine Canada und tri-mag.de.