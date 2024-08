Asphaltierungsarbeiten im Sandnerweg in Bayreuth

Der Sandnerweg wird ab Donnerstag, 15. August, bis Donnerstag, 22. August, im Bereich zwischen Steinachstraße und Eremitagestraße wegen Asphaltierungsarbeiten vollständig gesperrt. Die Umleitung führt über die Steinachstraße, Sonntagstraße und Eremitagestraße beziehungsweise umgekehrt. Anliegerverkehr ist, außer an den Asphaltierungstagen (19./20. August), möglich. Die Asphaltierung selbst wird in zwei Abschnitten ausgeführt, so dass die Anwohnerinnen und Anwohner aus Richtung Waldsteinring entweder in Richtung Steinachstraße oder in Richtung Eremitagestraße abfahren können.